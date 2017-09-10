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22:56 (мск), источник: РБК

СКР возбудил уголовное дело против главы сахалинской «дочки» «Роснефти»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы дочернего предприятия «Роснефти» на Сахалине «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина. Об этом говорится в сообщении столичного управления ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Следователи обвиняют Бардина в преступлении, предусмотренном ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По данным СКР, глава предприятия вступил в сговор для получения средств от подрядной организации.
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«9 сентября 2017 года фигурант, находясь на территории города Москвы, получил от представителя одной из коммерческой компании денежные средства в размере 1 млн. рублей. За указанную сумму директор обещал не создавать препятствий при допуске организации при проведении тендера», — пояснили в СКР.

Бардина задержали в тот же день в момент передачи денег. Информацию об этом, как стало известно ранее, подтвердили в пресс-службе «Роснефти». Как сообщал со ссылкой на источники сахалинский телеканал ASTV, в последнее время распространялась неофициальная информация о возможном увольнении главы компании, назначенного на этот пост в 2014 году.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
"Тебя посодют, а ты не воруй!" "Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущими на, допустим, нетрудовые доходы." "Ничего! В тюрьме тебя...
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