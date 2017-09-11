Гродненские турфирмы рапортуют о небывалом росте въездного потока

Источник: Ежедневник.by

При этом городу, по их словам, до сих пор не хватает недорогих качественных гостиниц.

Напомним, что с 26 октября прошлого года иностранные туристы в течение пяти дней могут без визы находиться в Гродно и прилегающих населенных пунктах Гродненского района, в том числе на Августовском канале.

На начало сентября в рамках действия указа по безвизовому режиму Гродно посетило более 35 тысяч туристов из 55 стран мира. Около 70% иностранцев из общего количества гостей из-за рубежа прибывают в составе организованных групп. Известно, что наиболее популярен город у жителей Польши и Литвы.

В управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома отметили еще одну положительную тенденцию: количество туристических компаний, занимающихся въездным туризмом, выросло с 12 до 70.

«Спрос с введением безвиза вырос в разы, — рассказала руководитель гродненской компании “Фирма Таксопарк” Татьяна Пискун. — Город уже принял 35 тысяч туристов, раньше в год приезжало около 3−4 тысяч, а теперь — столько принимаем в неделю».

При этом на взгляд директора турфирмы «Зет» Сергея Яшкевича, безвизовый туризм только-только начинает набирать обороты. «К сожалению, многие иностранцы еще не знают о безвизовом режиме. Об этом слишком мало информации. А кто-то просто не верит и оформляет визы — я, например, знаю такие случаи».

«Через нашу турфирму, например, до сих приезжает много визовых туристов, в частности, поляков. Они хотят посмотреть не только Гродно, едут в Новогрудок, Брестскую область, места, связанные с Польшей и историей двух государств, поэтому им мало пяти дней», — сказал он.

Поляки едут за экскурсионкой, их шопинг не интересует, подытожил Сергей Яшкевич.

По словам Татьяны Пискун, литовцы также едут посмотреть Гродно, отдохнуть здесь, нередко отправляясь после экскурсионной программы на шопинг.

Городу нужны хостелы

Начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик отметил в комментарии «Ежедневнику», что появление безвизового режима положительно сказалось на развитии туристической инфраструктуры региона, поспособствовало расширению сферы услуг.

«Стало больше событийных мероприятий. Безвизовый режим стал импульсом для развития рынка сувенирной продукции, и как оказалось, он обширный и весьма востребованный, — рассказал Олег Андрейчик. — Что касается общепита, в городе с начала года открылось более десятка новых объектов питания».

В свою очередь, представители туристических компаний не скрывают и существующие проблемы: отсутствие недорогих гостиниц, слабое знание иностранных языков персоналом и др.

«В городе нет дешевых качественных гостиниц, — рассказала Татьяна Пискун. — Проблемы с койко-местами действительно возникают, особенно в пиковые даты, например, майские и другие праздники. И вроде бы ситуация чуть меняется в лучшую сторону, что-то строится, модернизируется, но, на мой взгляд, для решения данной проблемы нужно подключать частный бизнес».

То, что проблемы с расселением есть, согласились и в управлении спорта и туризма.

«Гостиничный фонд требует модернизации, городу не хватает хостелов, — признал Олег Андрейчик. — Но проблема решается. Сегодня для размещения иностранных туристов подключаются агроусадьбы, много предлагается частных апартаментов, квартир».

Олег Андрейчик отметил, что сейчас властями города данный вопрос вынесен на повестку дня. Планируется, что в городе в ближайшие несколько лет должно появиться около десятка новых объектов размещения. Упор будет сделан на гостиницы эконом класса и хостелы.

Что касается персонала гостиниц и объектов питания, он, по словам представителя управления спорта и туризма, «перестраивается» к встрече иностранных туристов. Сегодня там при формировании кадрового состава обязательно учитывается знание иностранных языков. Посетителям кафе и ресторанов предлагаются меню на иностранном языке. Все делается для устранения языкового барьера, подчеркнул Олег Андрейчик.

Туристы жалуются на очереди на границе

Еще одним больным вопросом, требующим решения, руководитель компании «Зет» назвал большие очереди на границе при выезде из Беларуси. По его словам, нередко иностранцу приходится простаивать до 4−5 часов в очереди, чтобы выехать из страны. Нужно сделать так, чтобы человек, который въехал в безвизовом режиме, имел право внеочередного выезда на границе, полагает представитель турбизнеса.

Татьяна Пискун не согласна с коллегой. «Конечно, такая проблема как очереди на границах — есть, но она не глобальная. Нужно понимать, что это граница и там люди выполняют свою работу. Нужно реально смотреть на вещи. Если мы сделаем для туристов свободный коридор, наши люди начнут говорить: почему я, гражданин Беларуси, стою в очереди, а иностранец — нет. В данной ситуации, на мой взгляд, лучше работать над оперативностью, над увеличением штата сотрудников и т. д. », — отметила она.