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03:51 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье не пустили зараженные китайские нектарины

Более 25 тонн овощей и фруктов завернули на родину.

Инспекторами Россельхознадзора Приморья обнаружена и возвращена экспортеру партия зараженных фруктов — более 25 тонн, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Так, при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе за ввозимой в Приморье продукцией растительного происхождения, специалистами фитосанитарного контрольного поста во ввозимой из КНР партии фруктов и овощей (более 25 тонн), обнаружен карантинный для РФ вредитель — восточная плодожорка. Заражению подверглось 678 килограммов нектаринов.

Вся партия была возвращена в Китай.

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