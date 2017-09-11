В Приморье не пустили зараженные китайские нектарины
Более 25 тонн овощей и фруктов завернули на родину.
Более 25 тонн овощей и фруктов завернули на родину.
Инспекторами Россельхознадзора Приморья обнаружена и возвращена экспортеру партия зараженных фруктов — более 25 тонн, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Так, при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе за ввозимой в Приморье продукцией растительного происхождения, специалистами фитосанитарного контрольного поста во ввозимой из КНР партии фруктов и овощей (более 25 тонн), обнаружен карантинный для РФ вредитель — восточная плодожорка. Заражению подверглось 678 килограммов нектаринов.
Вся партия была возвращена в Китай.