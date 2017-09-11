«Газпром газораспределение ДВ» загоняет жителей районов Хабаровского края в каменный век

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 сентября, AmurMedia.

Жители отдаленных сел нескольких районов Хабаровского края оказались загнанными в каменный век — в скором времени им придется готовить пищу буквально на костре. Причина — в отказе ресурсоснабжающей организации АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» поставлять в села сжиженный газ в баллонах и обслуживать газовое оборудование, установленное в жилых домах. Об этом ИА AmurMedia рассказал депутат краевого парламента о партии ЛДПР Сергей Безденежных, к которому обратились за помощью доведенные до отчаяния люди.

Некоторое время назад в поселках района им. Лазо Хабаровского края, в Амурском и других районах работали станции, производившие заправку сжиженным газом 50-литровых баллонов и продававших эти баллоны населению для бытовых нужд. К слову сказать, в этих районах централизованное газоснабжение отсутствует, в домах печного отопления нет, а в некоторых из них отсутствует и возможность подключения электрической плиты. Жители вышли из положения тем, что стали пользоваться газовыми плитами, которые работали от переносных баллонов. Сейчас же это стало практически невозможно — АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» прекратило поставки сжиженного газа населению, ссылаясь на Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012, которое запрещает использовать в жилых помещениях газовые баллоны ёмкостью 50 литров.

— Эта «свистопляска» с баллонами началась не так давно, — рассказывает житель села Сита района им. Лазо Николай. — Раньше в нашем селе работал обменный пункт этих самых баллонов, сдавали пустые, платили небольшие деньги и забирали полные. Сейчас «Газпром газораспределение Дальний Восток», бывший Хабаровсккрайгаз, этим не занимается. Приходится покупать у коммерсантов, но уже вдвое дороже, и это сильно бьет по карману.

Жители района им. Лазо обратились за помощью к депутату Законодательной Думы Хабаровского края от партии ЛДПР Сергею Безденежных, и он направил запрос в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» с просьбой разъяснить причину сложившейся ситуации.

«На сегодняшний день, в сёлах отсутствуют обменные пункты газовых баллонов, куда бесперебойно доставлялось 92 баллона, в частности в п. Сита. Сжиженный газ привозят частные фирмы — машина с баллонами в количестве 15 штук, при этом, чтобы доставили баллон до потребителя, он должен заплатить 1550 руб. вместо ранее взимаемых 900 руб. Большинство жителей высказываются, что эта цена является для них неподъёмной. Фирмы реализуют баллоны объёмом только 50 литров. Таким образом, граждане, которые используют эти баллоны для бытовых нужд и не имеют возможности расположить их вне жилого помещения в пристройках на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, а таких условий требуют Правила противопожарного режима, вынуждены их нарушать», — говорится в депутатском запрос Сергея Безденежных, адресованном на имя руководителя АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгия Шперлинга.

В свою очередь, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», ссылаясь на то же постановление правительства РФ № 390, заявляет о том, что поставка газа не является коммунальной услугой и производится исключительно по соглашению сторон.

Кроме того, как следует из письма за подписью заместителя генерального директора-главного инженера АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» А. В. Лобанова, осуществлять доставку газа населению для Общества невыгодно.

«Постановлением комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края от 08.12.2016 № 44/1 “Об установлении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый акционерным обществом “Газпром газораспределение Дальний Восток” населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах) на 2017 год”, на периоде 01.07.2017 по 31.12.2017 установлены тарифы на реализацию сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя в размере 45,52 руб. за 1 кг, на реализацию сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) в размере 45,52 руб. за 1 кг. Таким образом, АО “Газпром газораспределение Дальний Восток” действует в рамках законодательства и осуществляет продажу газа в баллонах с мест промежуточного хранения по регулируемым ценам. Отказ от оказания дополнительных услуг доставки до потребителя, которые являются убыточными для Общества, не является нарушением законодательства и прав потребителей, а также не является расторжением договоров розничной купли-продажи газа. Продажа газа в баллонах со складов производится как в 5-литровых, так и 50-литровых баллонах без ограничения объема», — говорится в документе.

Министерством юстиции Хабаровского края был проведён анализ норм федерального законодательства, нормативно-правовых актов по вопросу организации и оказании коммунальной услуги по газоснабжению населению и указывает на выявленные нарушения законодательства Российской Федерации со стороны ресурсоснабжающей организации, отказывающей в поставке населению сжиженного газа в баллонах ёмкостью 5 литров.

— Есть стойкое ощущение, что «Газпром газораспределение Дальний Восток» немного лукавит, — говорит Сергей Безденежных. — Естественно, обществу выгодней продавать газ по рыночной цене коммерческим структурам, нежели поставлять его населению. И здесь, я думаю, производится подмена понятий, потому что в соответствии с частью 4 статьи 154 ЖК РФ газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах) является одним из видов коммунальных услуг. В соответствии со статьями 5 и 8 ЖК РФ к жилищным отношениям, связанным с предоставлением коммунальных услуг, применяется соответствующее законодательство с учетом требований, установленных ЖК РФ.