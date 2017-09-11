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06:43 (мск), источник: dostup1.ru

Движение троллейбусов по проспекту Ленина закроют на 3 дня с 11 сентября

Эта мера связана с укладкой дорожного покрытия на главной транспортной артерии.

Источник: РИА "Новости"

Движение троллейбусов по проспекту Ленина в Челябинске закроют на три дня, начиная с понедельника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, эта мера связана с укладкой дорожного покрытия на главной транспортной артерии.

«С девяти утра 11 сентября будет остановлено троллейбусное сообщение по проспекту Ленина на участке от Российской до Артиллерийской — это ограничение продлится до 23.00 13 сентября», — говорится в сообщении.

Троллейбусы № 8 проследуют по маршруту от ЧКПЗ до политехникума, № 10 — от ЧКПЗ до Солнечного берега, № 16 — от ЖБИ до ЧТЗ, № 19 — от поселка Первоозерный до ЧТЗ, № 26 — от Молдавской до железнодорожного вокзала.

Движение троллейбусов по маршрутам № 2 и 11 на время выполнения ремонтных работ отменяется.

Напоминим, что по той же причине приостановлено движение троллейбусов по маршруту № 21 «Железнодорожный вокзал — ТЭЦ-3». В связи с временным закрытием этого маршрута введен дополнительный рейс автобусов № 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт». Интервал движения по маршруту составляет 30 минут.

Власти просят горожан внимательно планировать поездки.

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 Движение троллейбусов по проспекту Ленина закроют на 3 дня с 11 сентября
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