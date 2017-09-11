Владивосток и Хабаровск стали лидерами туристического рейтинга
Турстат назвал самые популярные у приезжих города Дальнего Востока.
Турстат назвал самые популярные у приезжих города Дальнего Востока.
Пятёрку самых популярных у туристов субъектов Дальнего Востока возглавили Приморский и Хабаровский края, а их столицы открыли рейтинг наиболее интересных городов для приезжих.
В число самых популярных субъектов также вошли Сахалинская область, Камчатский край и Амурская область. В первом полугодии 2017 года Приморье посетили почти 280 тысяч иностранных туристов, Хабаровский край — 228 тысяч туристов, Амурскую область — более 46 тысяч человек, преимущественно из Китая.
В десятку лучших городов туристов помимо Владивостока и Хабаровска вошли
РИА «Восток-Медиа» писало, что, начиная с 2012 года, Приморский край неуклонно наращивает темпы прироста туристического потока