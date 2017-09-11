Владивосток и Хабаровск стали лидерами туристического рейтинга

Источник: Восток Медиа

Пятёрку самых популярных у туристов субъектов Дальнего Востока возглавили Приморский и Хабаровский края, а их столицы открыли рейтинг наиболее интересных городов для приезжих.

В число самых популярных субъектов также вошли Сахалинская область, Камчатский край и Амурская область. В первом полугодии 2017 года Приморье посетили почти 280 тысяч иностранных туристов, Хабаровский край — 228 тысяч туристов, Амурскую область — более 46 тысяч человек, преимущественно из Китая.

В десятку лучших городов туристов помимо Владивостока и Хабаровска вошли Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Уссурийск, Магадан, Якутск и Биробиджан. Рейтинги составило аналитическое агентство ТурСтат. Списки формировали на основе анализа данных систем онлайн-бронирования и туристической посещаемости.