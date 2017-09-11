Строительство нового аэропорта в Перми вышло на финальную стадию
Подрядчики должны сдать объект к концу 2017 года.
Подрядчики должны сдать объект к концу 2017 года.
Строительство нового аэропорта в Перми вышло на финальную стадию.
Сейчас в будущем терминале проводят отделочные работы и благоустраивают территорию около аэропорта.
Площадь возведённого здания — 29 тысяч квадратных метров. Планируется, что терминал сможет обслуживать около трёх миллионов человек в год.
Напомним, здание нового аэропорта подрядчик должен сдать в декабре 2017 года.