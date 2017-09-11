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07:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

Строительство нового аэропорта в Перми вышло на финальную стадию

Подрядчики должны сдать объект к концу 2017 года.

Строительство нового аэропорта в Перми вышло на финальную стадию.

Сейчас в будущем терминале проводят отделочные работы и благоустраивают территорию около аэропорта.

Площадь возведённого здания — 29 тысяч квадратных метров. Планируется, что терминал сможет обслуживать около трёх миллионов человек в год.

Напомним, здание нового аэропорта подрядчик должен сдать в декабре 2017 года.

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