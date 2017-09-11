Экспортное производство поддержат власти Новосибирской области

Чтобы поднять местное производство на более высокий уровень и увеличить интерес иностранных потребителей к местной продукции, в Новосибирской области в том числе развивают инновационные кластеры. Вопросы поддержки местных бизнесменов накануне обсудили в Новосибирске.

Сегодня продукцию Новосибирской области вывозят в больше чем 120-ть стран мира. 40% экспорта приходится на машиностроение. Остальное: уголь, нефтепродукты, тепловыделяющие элементы, товары химической отрасли и так далее.

У региона есть все возможности продавать за границу гораздо больше, поэтому особое внимание сейчас уделяют поддержке предприятий, которые ориентируются на международный рынок.

Как быстрее налаживать контакты с иностранными покупателями и на какие льготы бизнесмены могут рассчитывать — это ключевые вопросы сессии в Новосибирске.

— Мы берем на себя обязательства финансировать за счет средств областного бюджета проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, подготовку экспортеров, организацию бизнес-миссии во главе с губернатором, когда мы вывозим наших бизнесменов вместе с их продукцией и рассказываем об экспортном потенциале, тем самым содействуем заключению контрактов и увеличению валютной выручки, — сообщила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

В течение двух дней инвесторы, ученые, чиновники и бизнесмены обсуждали, с какими трудностями сталкиваются сегодня местные производители на пути к международному рынку, и как их решить. О подобных проблемах Алексей Колосов знает не понаслышке. Его компания производит биологические средства защиты растений от хлопковой совки и шелкопряда. Продает Узбекистану и Киргизии. Чтобы товары на экспорт шли активней, новый продукт создают вместе с другой новосибирской компанией.

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— Разработали сейчас новую баковую смесь. Это вот их лепидоциды, наши вирусы. На самом деле, тоже хорошо забытое старое. В 80-х годах использовали. Она позволяет снижать концентрацию лепидоцида, меньше вируса можно туда добавлять. И препарат дешевле, и эффективность выше, — сообщил генеральный директор компании-члена «Наукополиса» Алексей Колосов.

Готовы помогать производителям и региональные экспортные центры. В том числе, облегчая коммуникации с Москвой и помогая налаживать связи с иностранными клиентами. Новосибирская область вошла в пилотный проект по созданию регионального экспортного стандарта. В нем прописаны правила игры на внешнем рынке.

— Мы должны сделать такую экономику, которая могла бы моментально адаптироваться к мировым изменениям. А мировые изменения сегодня идут с большой скоростью, — отметил первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.