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07:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Запрещенную жевательную резинку Five продавали в Усть-Илимске Иркутской области

Бизнесмен уплатит 5 тысяч рублей штрафа за распространение опасной для детей продукции.

Источник: IrkutskMedia.ru

Запрещенную жевательную резинку Five продавали в магазине Усть-Илимска Иркутской области. Предприниматель уплатит 5 тысяч рублей штрафа за распространение среди детей продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.

Нарушение выявлено в ходе проверки отдела Управления Роспотребнадзора по региону в Усть-Илимске. Бизнесмен продавал в магазине запрещенную жевательную резинку, она была размещена на кассе на специальном оборудовании с надписью на этикетке «Правда или действие». Продукция находилась в свободном доступе, в том числе для детей.

«Давая оценку представленным доказательствам, суд пришел к выводу о нарушении индивидуальным предпринимателем положений ФЗ РФ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”», — отметили в пресс-службе.

Предприниматель заявил суду, что о надписях, вложенных в жевательную резинку, не знал. Однако, несмотря на это, вина бизнесмена доказана.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области изъяли 197 упаковок жевательной резинки Five. Выявлено, что продукция содержит информацию с призывами к возможно опасным для потребителей действиям.

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