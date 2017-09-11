Запрещенную жевательную резинку Five продавали в Усть-Илимске Иркутской области
Бизнесмен уплатит 5 тысяч рублей штрафа за распространение опасной для детей продукции.
Бизнесмен уплатит 5 тысяч рублей штрафа за распространение опасной для детей продукции.
Запрещенную жевательную резинку Five продавали в магазине
Нарушение выявлено в ходе проверки отдела Управления Роспотребнадзора по региону в
«Давая оценку представленным доказательствам, суд пришел к выводу о нарушении индивидуальным предпринимателем положений ФЗ РФ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”», — отметили в
Предприниматель заявил суду, что о надписях, вложенных в жевательную резинку, не знал. Однако, несмотря на это, вина бизнесмена доказана.
Постановление суда вступило в законную силу.
Напомним, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области изъяли 197 упаковок жевательной резинки Five. Выявлено, что продукция содержит информацию с призывами к возможно опасным для потребителей действиям.