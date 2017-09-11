Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Пассажирский самолет с 72 пассажирами экстренно сел в РФ
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В РФ ответили Меркель на сравнение Крыма с воссоединением ГДР
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать замораживанию Донбасса
Кидман полностью обнажилась ради съемки – СМИ
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
«Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу (Флорида)
Меркель ответили на сравнение Крыма с историей ГДР
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
07:23 (мск), источник: Informburo.kz

Заводы по переработке мусора РК борются за сырьё с конкурентами из России и Узбекистана

Мусороперерабатывающим предприятиям Казахстана не хватает сырья — поставщики вывозят макулатуру за границу, где за неё больше платят.

Источник: Informburo.kz

Поэтому казахстанские предприниматели просят государство закрыть границу и взять на контроль вывоз мусора из страны, передаёт телеканал «Астана».

На сегодня в стране работает 18 пунктов сбора макулатуры и пластика. Объёмы сбора небольшие — примерно 200 кг в день. Крупные супермаркеты и магазины бытовой техники сдают сырьё напрямую заводу по переработке макулатуры.

ТОО «Kagazy recycling» — самый крупный игрок на рынке переработки макулатуры в Казахстане. Сюда привозят целые блоки спрессованного картона и бумаги со всей страны. В сутки завод перерабатывает 180 тонн макулатуры. Существующих объёмов мало, говорят специалисты. Немалая часть уходит в зарубежные страны. Борьбу с конкурентами из России и Узбекистана отечественные бизнесмены ведут регулярно.

«Они забирают сырьё с учётом того, что у нас есть ощутимая курсовая разница. Узбеки давят ценой в долларах, а российский поставщик давит в рублях. Они, допустим, прилегают к российской границе, им доставка ничего не стоит, и они дают цену в рублях. И нашим недобросовестным поставщикам, которые не платят налоги, скрывают грязную работу, им просто выгоднее туда сдать в “чёрную” и получить свои дивиденды», — отметил директор департамента по сбору вторичного сырья Kazakhstan waste recycling Ержан Альмухамедов.

Отдавать казахстанское сырьё за рубеж некоторым выгоднее только из-за предлагаемой цены. В Казахстане за большой объём макулатуры платят от 15 до 40 тенге, российские переработчики предлагают 9 рублей, то есть примерно 45 тенге. Ежемесячно отечественные переработчики теряют около 1500 тонн макулатуры. Чтобы сократить потерю сырья, бизнесмены предлагают вновь закрыть границы. Такие шаги Правительство уже предпринимало в прошлом году — объёмы сбора увеличились на 60%.

Но полностью и навсегда запретить вывозить макулатуру нельзя, считают эксперты. Такое положение будет противоречить правилам ЕАЭС. Повысить плату за макулатуру — тоже не выход, тогда возрастёт стоимость всех продуктов, которые покупают упаковку и картон.

С этого года в качестве поддержки отечественных переработчиков их начали субсидировать.

«Мы выплачиваем субсидии собирающим и транспортирующим макулатуру компаниям, если эта макулатура поступает на переработку в Казахстан, на предприятия Казахстана. В иных случаях субсидия не выплачивается. Таким образом, мы стараемся компенсировать, покрыть вот эту разницу в цене с РФ», — прокомментировал исполнительный директор ТОО «Оператор РОП» Сергей Юрча.

Субсидии с недавнего времени начали получать и предприятия по сортировке мусора. В Алматы не раз запускались такие бизнес-проекты, но ни один из них так и не внёс свой вклад в разгрузку мусорных полигонов. Все закрылись, а дорогое оборудование сдали на переплавку. Причиной нерентабельности таких предприятий стало плохое планирование бизнеса, считает предприниматель Алексей Миронов. Его компания сегодня строит мусоросортировочный комплекс в пригороде Алматы. Открыть его планируют в октябре.

«Те отходы, которые гнили бы тысячелетиями на полигоне, некоторые из них в принципе бы никогда не сгнили, они попадут во вторичный оборот, будут приносить деньги. Мусор состоит на самом деле на 12% из бумаги и картона, ещё там 3% стекла, порядка 7−8% пластика и так далее. Именно вот это и является продуктом. Если к нему приложить труд, усилия и технологии, он может принести деньги», — отметил Алексей Миронов, представитель ТОО «Таза жер МПК».

Ежегодно в Казахстане образуется 6 млн тонн мусора. 20% от этого объёма или больше миллиона тонн — бумага и картон.

12 августа аким Астаны Асет Исекешев подписал с компанией «Оператор РОП» меморандум о реализации пилотного проекта по модернизации мусороперерабатывающей отрасли.

В мае 2017 года на мусорный полигон отправились сенаторы. Им озвучили проблемы и перспективы утилизации ТБО в Казахстане.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
КНДР заявила о готовности принять жесткие меры в отношении США
Ураган «Ирма» оставил без света более 3,3 млн жителей Флориды
Надаль стал чемпионом US Open
Клинтон назвала ошибку, помешавшую ей стать президентом США
Против главы дочерней компании «Роснефти» возбуждено дело
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь