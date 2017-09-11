Заводы по переработке мусора РК борются за сырьё с конкурентами из России и Узбекистана

Источник: Informburo.kz

Поэтому казахстанские предприниматели просят государство закрыть границу и взять на контроль вывоз мусора из страны, передаёт телеканал «Астана».

На сегодня в стране работает 18 пунктов сбора макулатуры и пластика. Объёмы сбора небольшие — примерно 200 кг в день. Крупные супермаркеты и магазины бытовой техники сдают сырьё напрямую заводу по переработке макулатуры.

ТОО «Kagazy recycling» — самый крупный игрок на рынке переработки макулатуры в Казахстане. Сюда привозят целые блоки спрессованного картона и бумаги со всей страны. В сутки завод перерабатывает 180 тонн макулатуры. Существующих объёмов мало, говорят специалисты. Немалая часть уходит в зарубежные страны. Борьбу с конкурентами из России и Узбекистана отечественные бизнесмены ведут регулярно.

«Они забирают сырьё с учётом того, что у нас есть ощутимая курсовая разница. Узбеки давят ценой в долларах, а российский поставщик давит в рублях. Они, допустим, прилегают к российской границе, им доставка ничего не стоит, и они дают цену в рублях. И нашим недобросовестным поставщикам, которые не платят налоги, скрывают грязную работу, им просто выгоднее туда сдать в “чёрную” и получить свои дивиденды», — отметил директор департамента по сбору вторичного сырья Kazakhstan waste recycling Ержан Альмухамедов.

Отдавать казахстанское сырьё за рубеж некоторым выгоднее только из-за предлагаемой цены. В Казахстане за большой объём макулатуры платят от 15 до 40 тенге, российские переработчики предлагают 9 рублей, то есть примерно 45 тенге. Ежемесячно отечественные переработчики теряют около 1500 тонн макулатуры. Чтобы сократить потерю сырья, бизнесмены предлагают вновь закрыть границы. Такие шаги Правительство уже предпринимало в прошлом году — объёмы сбора увеличились на 60%.

Но полностью и навсегда запретить вывозить макулатуру нельзя, считают эксперты. Такое положение будет противоречить правилам ЕАЭС. Повысить плату за макулатуру — тоже не выход, тогда возрастёт стоимость всех продуктов, которые покупают упаковку и картон.

С этого года в качестве поддержки отечественных переработчиков их начали субсидировать.

«Мы выплачиваем субсидии собирающим и транспортирующим макулатуру компаниям, если эта макулатура поступает на переработку в Казахстан, на предприятия Казахстана. В иных случаях субсидия не выплачивается. Таким образом, мы стараемся компенсировать, покрыть вот эту разницу в цене с РФ», — прокомментировал исполнительный директор ТОО «Оператор РОП» Сергей Юрча.

Субсидии с недавнего времени начали получать и предприятия по сортировке мусора. В Алматы не раз запускались такие бизнес-проекты, но ни один из них так и не внёс свой вклад в разгрузку мусорных полигонов. Все закрылись, а дорогое оборудование сдали на переплавку. Причиной нерентабельности таких предприятий стало плохое планирование бизнеса, считает предприниматель Алексей Миронов. Его компания сегодня строит мусоросортировочный комплекс в пригороде Алматы. Открыть его планируют в октябре.

«Те отходы, которые гнили бы тысячелетиями на полигоне, некоторые из них в принципе бы никогда не сгнили, они попадут во вторичный оборот, будут приносить деньги. Мусор состоит на самом деле на 12% из бумаги и картона, ещё там 3% стекла, порядка 7−8% пластика и так далее. Именно вот это и является продуктом. Если к нему приложить труд, усилия и технологии, он может принести деньги», — отметил Алексей Миронов, представитель ТОО «Таза жер МПК».

Ежегодно в Казахстане образуется 6 млн тонн мусора. 20% от этого объёма или больше миллиона тонн — бумага и картон.

12 августа аким Астаны Асет Исекешев подписал с компанией «Оператор РОП» меморандум о реализации пилотного проекта по модернизации мусороперерабатывающей отрасли.