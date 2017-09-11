В Ленинском районе Челябинска ограничат движение на 3 недели
Проезд автотранспорта заблокируют в Ленинском районе Челябинска.
Проезд автотранспорта заблокируют в Ленинском районе Челябинска.
Запрет коснется двух улиц, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Так, с сегодняшнего дня, 11 сентября, автомобили не смогут проехать по улице Гончаренко в
Работы продлятся несколько недель, их планируют закончить к пятнице, 29 сентября. Кроме того, на тот же срок будет ограничено движение на перекрестке улиц Фрунзе и Гагарина.