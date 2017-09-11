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07:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Ленинском районе Челябинска ограничат движение на 3 недели

Проезд автотранспорта заблокируют в Ленинском районе Челябинска.

Запрет коснется двух улиц, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, с сегодняшнего дня, 11 сентября, автомобили не смогут проехать по улице Гончаренко в юго-восточном направлении на пересечении с улицей Гагарина. На этом участке ремонтируют водопроводную камеру.

Работы продлятся несколько недель, их планируют закончить к пятнице, 29 сентября. Кроме того, на тот же срок будет ограничено движение на перекрестке улиц Фрунзе и Гагарина.

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