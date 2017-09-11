В Ленинском районе Челябинска ограничат движение на 3 недели

Запрет коснется двух улиц, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, с сегодняшнего дня, 11 сентября, автомобили не смогут проехать по улице Гончаренко в юго-восточном направлении на пересечении с улицей Гагарина. На этом участке ремонтируют водопроводную камеру.