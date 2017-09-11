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08:19 (мск), источник: Uralpress.ru

ЧМК в два раза снизит объемы отходов на своих отвалах

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») в рамках экологической программы в два раза увеличивает переработку железосодержащего шлама. Это позволит снизить объемы промышленных отходов на отвалах комбината, сообщает пресс-служба компании.

Побочные продукты производства содержат в своем составе до 40% железа и заменяют покупной железорудный концентрат. Ранее на ЧМК использовали только текущий объем образующихся железосодержащих отходов. Их тщательно собирали с помощью различных технологий, в том числе улавливали специальными пылегазоочистными установками. Согласно новой производственно-экологической программе комбинат начал использовать накопленные ранее шламовые отходы.

Основная область применения железосодержащих отходов на ЧМК — использование в работе аглофабрики, выпускающей сырье для выплавки чугуна. За последние девять лет переработано около 5 млн тонн железосодержащих отходов. Новая программа позволит увеличить этот объем до 2 млн тонн шлама в год, что будет способствовать существенному уменьшению шламовых площадей.

«Рациональное использование железосодержащих отходов позволяет комбинату решать сразу две задачи: экологическую и экономическую. Активно заменяя природное сырье побочными продуктами производства, мы не только эффективно утилизируем отходы, но и снижаем затраты предприятия на закупку материалов», — отметил управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.

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