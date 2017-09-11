ЧМК в два раза снизит объемы отходов на своих отвалах

Побочные продукты производства содержат в своем составе до 40% железа и заменяют покупной железорудный концентрат. Ранее на ЧМК использовали только текущий объем образующихся железосодержащих отходов. Их тщательно собирали с помощью различных технологий, в том числе улавливали специальными пылегазоочистными установками. Согласно новой производственно-экологической программе комбинат начал использовать накопленные ранее шламовые отходы.

Основная область применения железосодержащих отходов на ЧМК — использование в работе аглофабрики, выпускающей сырье для выплавки чугуна. За последние девять лет переработано около 5 млн тонн железосодержащих отходов. Новая программа позволит увеличить этот объем до 2 млн тонн шлама в год, что будет способствовать существенному уменьшению шламовых площадей.