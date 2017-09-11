В Казахстане отмечен рост вкладов в нацвалюте — исследование

Источник: Tengrinews

Рост составил 1,9 процента до 3,01 триллиона тенге.

Больше половины своих сбережений население держит в иностранной валюте — 52,8 процента или 4,18 триллиона тенге. Рост за июль составил 2 процента. За год объем таких вкладов уменьшился на 12,4 процента.

В прошлом месяце доля вкладов в инвалюте составляла 58,1 процента, годом ранее — 71,7 процента.

За год тенговые депозиты увеличились на 59,4 процента, сообщают аналитики.

Как поясняется, на положительную динамику роста объема вкладов физлиц в национальной валюте влияют высокие ставки по таким депозитам. Ставка вознаграждения по депозитам физлиц в тенге на срок до 1 года на июль 2017 года составляет 12,2 процента, в прошлом месяце и годом ранее — 12,6 процента, в то время как ставка по депозитам в инвалюте на таких же условиях за год упала с 2,4 процента до 1,5 процента по данным НБ РК.

Доля вкладов в национальной валюте у банков, входящих в систему коллективного страхования за год к концу июля 2017 выросла с 32 процентов до 44,9 процента и составила 3,6 триллиона тенге. Рост за год на 1,2 триллиона тенге (52,1 процента).