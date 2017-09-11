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08:01 (мск), источник: РИА Новости

Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году

Главный исполнительный директор «Роснефти» также рассказал, что повлияет на ее стоимость.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Средняя цена на нефть в 2018 году составит 40−43 доллара за баррель, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Одним из самых существенных факторов, наряду с производством сланцевой нефти, является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то увидите, что в США как раз истинная цена и есть порядка 40 долларов (за баррель — ред.)», — добавил он.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак спрогнозировал стоимость нефти в 2018 году в диапазоне 45−55 долларов за баррель.

С начала сентября цена колеблется в промежутке 52−54 долларов за баррель.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Малютин В.В.
чудак ты человек, Путин же сказал, что если цены на бензин, не будут как в германии, то вся германия вывезет у нас бензин, и нашим автомобилистам неначем...
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