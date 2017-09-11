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08:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Часть улицы Автогенной закроют для автомобилистов

Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО», рассказали в мэрии.

Часть улицы Автогенной закроют для автомобилистов, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

С 11 сентября полностью закрывается движение для автомобилей в районе дома № 120 на улице Автогенной. Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО».

Окончание работ — 30 сентября. Объезд доступен по дорогам общего пользования.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в муниципалитете.

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