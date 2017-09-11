Часть улицы Автогенной закроют для автомобилистов
Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО», рассказали в мэрии.
Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО», рассказали в мэрии.
Часть улицы Автогенной закроют для автомобилистов, об этом сообщает
С 11 сентября полностью закрывается движение для автомобилей в районе дома № 120 на улице Автогенной. Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО».
Окончание работ — 30 сентября. Объезд доступен по дорогам общего пользования.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в муниципалитете.