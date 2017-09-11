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08:04 (мск), источник: Om1.ru

В Омске раньше срока отремонтировали 148 дворов

Подрядным организациям осталось привести в порядок 38 дворов, в запасе у них 5 дней.

В пятницу и за выходные подрядчики успели закончить ремонт более чем в 20 дворах Омска. Таким образом, досрочный ремонт территорий закончен уже на 148 объектах, что составляет 80% от запланированного объема.

Как уточнили в департаменте городского хозяйства, в Октябрьском округе привели в порядок 27 дворовых территорий, в Советском и Кировском округах — по 29. В Ленинском отремонтировали 31 двор, в Центральном округе — на один больше.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Гарантийный срок на ремонт составляет четыре года. В течение этого времени подрядчики будут устранять все выявленные дефекты за свой счет. Налажен строжайший экспертный контроль за качеством выполняемых работ. Отремонтированные дворы будут служить горожанам не один год.

Отметим, в Омске осталось провести ремонт в 38 дворах. Напомним, дворовые территории в этом году в городе приводят в порядок по федеральной программе по формирования комфортной городской среды. Всего к 15 сентября должны отремонтировать 186 дворов, на эти цели из бюджетов разных уровней были выделено 100 миллионов рублей.

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