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10:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Давно назревшие томаты

Как стало известно «Ъ», импорт в Россию томатов из Турции, запрещенный с 2016 года, может возобновиться в октябре. Поставки будут носить экспериментальный характер и продлятся до весны 2018 года: за этот срок их объем составит до 300 тыс. тонн. Но, как беспокоятся участники рынка, даже временное возвращение турецких томатов снизит рентабельность российской тепличной отрасли.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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Минсельхоз и Россельхознадзор рассматривают возможность частично возобновить импорт томатов из Турции, сообщили «Ъ» менеджер крупного производителя тепличных овощей и несколько представителей отраслевого объединения. По их данным, поставки должны начаться в октябре 2017 года с нескольких аккредитованных Россельхознадзором турецких предприятий, на первом этапе импорт турецких томатов планируется разрешить до апреля—мая 2018 года. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев допускал возобновления импорта турецких томатов зимой—весной небольшими партиями. В Минсельхозе вопросы «Ъ» переадресовали в Россельхознадзор, где от комментариев отказались. Так же поступила пресс-секретарь профильного вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина. В Минсельхозе Турции не ответили на запрос «Ъ». Между тем, по словам одного из собеседников «Ъ», внутри правительства РФ нет пока единодушного мнения, когда и как снимать эмбарго по ввозу турецких томатов.

По данным другого собеседника «Ъ», контракты на поставку турецких томатов обсуждаются, в частности, с «Магнитом» — вторым по обороту российским продуктовым ритейлером. Глава совета директоров «Магнита» Хачатур Помбухчан заявил, что ему ничего об этом не известно, посоветовав обратиться в пресс-службу сети, где не ответили на запрос «Ъ». По соотношению цена-качество томаты из Турции будут пользоваться спросом у покупателей, особенно в осенне-зимний период, считает представитель ГК «Дикси» Владимир Русанов.

В «Auchan Россия» говорят, что в случае снятия эмбарго поставки томатов из Турции в магазины сети могут возобновиться в течение двух-трех недель.


Россия запретила импорт большей части овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 на сирийско-турецкой границе. Помимо томатов под эмбарго попали лук, капуста, огурцы и цитрусовые. После нормализации отношений между странами с октября 2016 года Россия начала постепенно снимать ограничения, разрешив поставки турецких цитрусовых, а с марта по сентябрь сняла запрет на ввоз лука, цветной капусты, брокколи огурцов, яблок, винограда, салата и др.

За время действия эмбарго Турция тоже ограничивала поставки продовольствия из России. В марте 2017 года страна ввела заградительные пошлины на ввоз российской пшеницы (130%) и подсолнечного масла (36%). Ограничения были сняты в начале мая 2017 года после переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В Институте Гайдара и РАНХиГС потери российского АПК от турецких ограничений оценивали в $1,3−1,5 млрд. В мае же импортеры из России испытывали перебои с получением лицензий на беспошлинный ввоз продуктов в Турцию.

Участники рынка ожидают, что до лета 2018 года Турция успеет завести в Россию 100−300 тыс. тонн томатов. Для сравнения: по данным Национального плодоовощного союза (НПС), в 2015 году импорт этих овощей из Турции составил 338 тыс. тонн. «Эта схема, скорее всего, больше устроит турецких поставщиков, чем обсуждавшийся ранее вариант поставок в сезон сбора российских томатов открытого грунта — летом и осенью. В этом случае турецкие томаты были бы, конечно, менее востребованы на российском рынке», — говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Тем не менее, несмотря на положительное решение по томатам, Турция все равно останется не очень предсказуемым партнером, который в перспективе может вернуться к ограничениям поставок российской агропродукции, предупреждает господин Сизов.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи в августе пригрозил России ответными мерами в случае сохранения ограничений на импорт.

В 2016 году потребление тепличных томатов в России сократилось до 865 тыс. тонн против примерно 1 млн тонн двумя годами ранее. Во многом это связано с закрытием Турции, считает один из участников рынка. По его словам, возвращение более дешевых томатов из этой страны вынудит российских аграриев снижать цены на свою продукцию, что, с одной стороны, сократит рентабельность, но с другой — увеличит спрос. Из материалов НПС следует, что турецкие томаты на полке могут стоить на 40 руб. за 1 кг дешевле отечественных.

Анатолий Костырев

Ткачев: поставки турецких томатов возможны зимой и в межсезонье
Во время загрузки произошла ошибка.
31 августа© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Артур Джабраилов
импорт так наши сразу цену в звентили.
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