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09:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Финансовый результат организаций Прикамья уменьшился по сравнению с прошлым годом почти на 13%

Организации Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в сумме 101,4 млрд руб., что на 12,8% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года.

Такие данные приводит Пермьстат.

В целом по краю 68,3% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 112,4 млрд руб., это на 11,5% ниже уровня соответствующего показателя за январь-июль 2016 года.

Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,5% и составила 11,4 млрд руб. Большая часть (90,3%) сальдированной прибыли края получена организациями промышленных производств, ее объем по итогам января-июля текущего года достиг 91,6 млрд руб.

Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 64,9%, сумма прибыли по ним — 99,4 млрд руб., что на 11,9% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года.

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