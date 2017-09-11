Финансовый результат организаций Прикамья уменьшился по сравнению с прошлым годом почти на 13%

Такие данные приводит Пермьстат.



В целом по краю 68,3% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 112,4 млрд руб., это на 11,5% ниже уровня соответствующего показателя за январь-июль 2016 года.

Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,5% и составила 11,4 млрд руб. Большая часть (90,3%) сальдированной прибыли края получена организациями промышленных производств, ее объем по итогам января-июля текущего года достиг 91,6 млрд руб.