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09:10 (мск), источник: АиФ Омск

Кому добавки? Многодетным семьям и пенсионерам прибавят денег

Министр труда и социального развития региона рассказал об изменениях в законодательстве, которые коснутся многодетных семей и пенсионеров.

Осенний сезон в Омской области будет социальным: сразу две хорошие новости пришли из ведомства Владимира Куприянова. Что изменится в законодательсве и каких нововведений ожидать омским пенсионерам и многодетным семьям, выясняла корреспондент «АиФ в Омске».

Ежемесячно или единовременно.

На 20% будут увеличены пособия для многодетных семей. Сейчас эта выплата составляет 310 руб., с января 2018-го будет 375 руб. При этом в министерстве труда и социального развития Омской области предложили изменить форму получения пособия на единовременную раз в год. Был проведён соцопрос с участием многодетных семей.

3104 респондента (15% от общего числа многодетных) заполнили анкету, в которой ответили на вопросы: значима ли для них возможность получения ежемесячной денежной выплаты и согласны ли они получать выплату единовременно. В результате 73,8% опрошенных ответили, что выплата значима, 67,8% хотят получать денежную выплату единовременно.

Владимир Куприянов

«Предлагается внести изменения в Кодекс Омской области о социальной защите, а именно: ежемесячную выплату в размере 375 руб. Сейчас эта выплата составляет 310 руб., nbsp;— комментирует министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. — Можно оставить для удобства получателей варианты на выбор».

Помимо этого, с 1 января 2018 года планируется внести изменения в порядок использования регионального материнского капитала.

В Омской области за рождение третьего или последующего ребёнка вручается регио­нальный маткапитал, в этом году его сумма составляет 138 266 руб.

Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком и газификацию жилья. В этом году такой возможностью воспользовалась уже 121 многодетная семья. Но некоторые условия ограничивали этот порядок. Например, газификация касалась только домов частного сектора. С 2018 года семьи, проживающие в многоквартирниках, также получат эту возможность. Причём ограничения по возрасту ребёнка будут сняты.

27 077 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ЖИВУТ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

«Материнский капитал можно использовать только после достижения ребёнком трёх лет, — рассказывает Куприянов. — В случае если многодетная семья решит направить выплату на газификацию, это условие будет исключено».

Планируют в Омской области вернуть ежемесячное пособие на третьего и последующих детей.

С 1 января 2015 года эта выплата была упразднена — тогда посчитали, что демографическая ситуация в регионе стабилизировалась. Сейчас заговорили о возврате этой меры соцподдержки.

Пенсионеры и минимум.

Уже просчитан размер регионального прожиточного минимума для пенсионеров в 2018 году. Сейчас эта выплата составляет 310 руб., что на 263 руб. больше действующего в этом году. Эта новость может порадовать тех, кто получает небольшую пенсию. Им производится ежемесячная доплата, которая равняет их выплату с минимальной по региону.

В Омской области сейчас насчитывается 70 тысяч получателей федеральной ежемесячной дополнительной платы к пенсии

«В регионе удалось не допустить снижения уровня прожиточного минимума. На 2018 год предлагаем увеличить этот важный социальный ориентир. Мы уже просчитали, пока с учётом цен за второй квартал года, и предлагаем повысить прожиточный минимум пенсионера с 8217 руб. до 8480 руб. Мы рассчитываем на то, что депутаты Заксобрания в ноябре примут наше предложение», — добавил Владимир Куприянов.

Прожиточный минимум — величина, исходя из которой рассчитываются некоторые виды пособий и назначаются меры соцподдержки. В частности, выплаты ветеранам Омской области зависят именно от этого. Сейчас эта выплата составляет 310 руб., если их доход не превышает 1,75 прожиточного минимума. Если он будет увеличен, вырастет и число получателей этой выплаты.

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