Старые остановки с гостевого маршрута в Челябинске поставят на другие места
По пути из аэропорта планируют заменить 43 остановочных комплекса.
По пути из аэропорта планируют заменить 43 остановочных комплекса.
Остановки с гостевого маршрута в Челябинске после замены новыми конструкциями поставят в других районах, об этом глава города Евгений Тефтелев рассказал на аппаратном совещании в мэрии 11 сентября.
«Мы их будем ремонтировать и размещать в других местах, где есть в этом необходимость. Например, в Ленинском районе есть с этим проблема», — отметил градоначальник.
Всего по пути из аэропорта планируют заменить 43 остановочных комплекса, новые конструкции будут выполнены в едином стиле.