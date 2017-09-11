Старые остановки с гостевого маршрута в Челябинске поставят на другие места

Источник: Аргументы и факты

Остановки с гостевого маршрута в Челябинске после замены новыми конструкциями поставят в других районах, об этом глава города Евгений Тефтелев рассказал на аппаратном совещании в мэрии 11 сентября.

«Мы их будем ремонтировать и размещать в других местах, где есть в этом необходимость. Например, в Ленинском районе есть с этим проблема», — отметил градоначальник.