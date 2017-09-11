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09:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автомобильные шины и диски арестовали на 400 тысяч рублей в Иркутске

Бизнесмен задолжал местному жителю более 900 тысяч рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Судебные приставы арестовали автомобильные шины и диски на 400 тысяч рублей в Иркутске. Бизнесмен взял в займы у местного жителя более 900 тысяч рублей и по решению суда игнорировал исполнение долговых обязательств. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Предприниматель был обязан по решению Октябрьского районного суда Иркутска вернуть местному жителю более 900 тысяч рублей, взятых у него взаймы, но исполнение долговых обязательств игнорировал.

«Судебным приставом в регистрирующие органы были направлены запросы об имеющемся в собственности должника имуществе, которые не дали положительных ответов. Проверка адресов, где мог бы проживать должник, оказалась безрезультатной. Однако, по поступившей от взыскателя информации стало известно, что он торгует шинами и дисками б/у в гаражном кооперативе. Судебный пристав под видом покупателя и представитель взыскателя совершили покупку товара. На месте подтвердилось, что продаваемое имущество принадлежит должнику. Подтвердили это и владельцы расположенных рядом с торговым павильоном и шиномонтажом гаражных боксов, которые обслуживают свои автомобили у предпринимателя. Был составлен акт описи и ареста на сумму свыше 400 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.

Должнику разъяснено, что в случае непогашения задолженности шины и диски передадут на реализацию, а вырученные от их продажи деньги пойдут в счет частичной оплаты долга.

Сейчас бизнесмен ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Если задолженность не будет оплачена в полном объеме, должнику грозит привлечение к административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве.

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