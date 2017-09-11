Резидент Свободного порта Владивосток построит в Приморье жильё

В Приморском крае статус резидента свободного порта Владивосток получила фирма «Приморстрой». Инвестор планирует возвести два жилых комплекса, проект оценивается в 2,4 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока.

Один из жилых комплексов будет построен в Находке, он будет называться «Куйбышева». Другой, под названием «Нерчинская», возведут во Владивостоке. В комплексах премиум-класса будут квартиры свободной планировки, а также двухкомнатные квартиры. На территории будут расположены детские игровые, спортивные площадки, подземные и наземные парковки.