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11:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Резидент Свободного порта Владивосток построит в Приморье жильё

Объём инвестиций оценивается в 2,4 млрд рублей.

Источник: Reuters

В Приморском крае статус резидента свободного порта Владивосток получила фирма «Приморстрой». Инвестор планирует возвести два жилых комплекса, проект оценивается в 2,4 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока.

Один из жилых комплексов будет построен в Находке, он будет называться «Куйбышева». Другой, под названием «Нерчинская», возведут во Владивостоке. В комплексах премиум-класса будут квартиры свободной планировки, а также двухкомнатные квартиры. На территории будут расположены детские игровые, спортивные площадки, подземные и наземные парковки.

Высота жилого комплекса в Находке составит 16 этажей, во Владивостоке — 30 этажей.

«Мы провели все необходимые подготовительные работы и приступили к строительству комплексов. До 2019 года планируем завершить строительство», — прокомментировал гендиректор компании Бай Личэн.

Объём инвестиций в проекты составит 2,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития, режим свободного порта Владивосток распространён на 5 субъектов макрорегиона.

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