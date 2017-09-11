Резидент Свободного порта Владивосток построит в Приморье жильё
Объём инвестиций оценивается в 2,4 млрд рублей.
Объём инвестиций оценивается в 2,4 млрд рублей.
В Приморском крае статус резидента свободного порта Владивосток получила фирма «Приморстрой». Инвестор планирует возвести два жилых комплекса, проект оценивается в 2,4 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока.
Один из жилых комплексов будет построен в Находке, он будет называться «Куйбышева». Другой, под названием «Нерчинская», возведут во Владивостоке. В комплексах
Высота жилого комплекса в Находке составит 16 этажей, во Владивостоке — 30 этажей.
«Мы провели все необходимые подготовительные работы и приступили к строительству комплексов. До 2019 года планируем завершить строительство», — прокомментировал гендиректор компании Бай Личэн.
Объём инвестиций в проекты составит 2,4 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития, режим свободного порта Владивосток распространён на 5 субъектов макрорегиона.