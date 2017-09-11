Рустам Минниханов отметил большой потенциал Белокурихинской курортной зоны
Президент РТ с большим интересом осмотрел новые объекты «Белокурихи-2» и посетил стройплощадки курортной зоны.
Президент РТ с большим интересом осмотрел новые объекты «Белокурихи-2» и посетил стройплощадки курортной зоны.
(Набережные Челны, 11 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Алтайском крае посетил курортный субкластер «Белокуриха-2», где отметил его большой потенциал и высоко оценил качество объектов. Об этом сообщает
«Здесь имеются уникальные природные условия для дальнейшего наращивания туристической привлекательности Алтайского края. При этом регион нацелен на развитие, реализуются крупные проекты», — выразил мнение лидер республики.
«Белокуриха-2» расположена в уникальной предгорной местности Алтайского края — высота 600 — 800 м над уровнем моря, уникальный климат Алтайских гор, что делает ее одним из самых крупных в России проектов
Президенту Татарстана рассказали, что до субкластера построено 7,7 км серпантинной дороги, ведутся работы по строительству сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На следующий год запланировано создание внутриплощадочных инженерных коммуникаций, без которых невозможно строительство крупных гостиничных и санаторных комплексов. Подготовлена площадка для новой биатлонной трассы. Помимо этого, уже идет строительство нескольких малых отелей. Сюда активно привлекают инвесторов. Так, на частные средства планируется застройка
Президент РТ с большим интересом осмотрел новые объекты «Белокурихи-2» и посетил стройплощадки курортной зоны. Также Рустам Минниханов побывал в дендрарии