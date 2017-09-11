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09:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов отметил большой потенциал Белокурихинской курортной зоны

Президент РТ с большим интересом осмотрел новые объекты «Белокурихи-2» и посетил стройплощадки курортной зоны.

Источник: ИА Татар-информ

(Набережные Челны, 11 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Алтайском крае посетил курортный субкластер «Белокуриха-2», где отметил его большой потенциал и высоко оценил качество объектов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Здесь имеются уникальные природные условия для дальнейшего наращивания туристической привлекательности Алтайского края. При этом регион нацелен на развитие, реализуются крупные проекты», — выразил мнение лидер республики.

«Белокуриха-2» расположена в уникальной предгорной местности Алтайского края — высота 600 — 800 м над уровнем моря, уникальный климат Алтайских гор, что делает ее одним из самых крупных в России проектов государственно-частного партнерства в сфере туризма. В рамках концепции «Белокурихи-2» здесь будут сформированы спецучастки для различных видов туристической деятельности: спорта, развлечений, оздоровления и проч. Здесь появится четыре зоны: экодеревня с объектами гостеприимства, санаторно-курортная база, а также два горнолыжных комплекса.

Президенту Татарстана рассказали, что до субкластера построено 7,7 км серпантинной дороги, ведутся работы по строительству сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На следующий год запланировано создание внутриплощадочных инженерных коммуникаций, без которых невозможно строительство крупных гостиничных и санаторных комплексов. Подготовлена площадка для новой биатлонной трассы. Помимо этого, уже идет строительство нескольких малых отелей. Сюда активно привлекают инвесторов. Так, на частные средства планируется застройка санаторно-курортной зоны и создание одного из горнолыжных комплексов на горе Глухариная.

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Президент РТ с большим интересом осмотрел новые объекты «Белокурихи-2» и посетил стройплощадки курортной зоны. Также Рустам Минниханов побывал в дендрарии научно-производственного объединения «Биолит».

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