В Молдове ожидается массовое отключение света
Сегодня поставщик электроэнергии Gas Natural Fenosa проводит ремонтные работы в ряде населенных пунктов республики,
Сегодня поставщик электроэнергии Gas Natural Fenosa проводит ремонтные работы в ряде населенных пунктов республики,
Отключения ожидаются в следующих местах:
Кирсово:
09:30 — 17:00, Комсомольская и Юбилейная.
Чок-Майдан:
09:30 — 10:30, Котовского, Димова, Максима Горького, Михаил Фрунзе.
Дезгинжа:
09:30 — 10:30, Ленина, Максима Горького, Мичурина, переулок Мичурина, Победа, Тюленина.
Джолтай:
09:30 — 18:00, Александра Пушкина, Карла Маркса, Чапаева, Котовского, Юрия Гагарина, Жданова, Ленина, Лесная, Максима Горького, Мичурина, Михаила Фрунзе, Мира, Полевая, Сергея Лазо, Суворова и Свердлова.
Копчак:
10:00 — 17:00, Калинина, 8 Марта, Александра Пушкина, Кирова, Кутузова, Димитрова, Гагаузская, Н. Крупской, переулок Димитрова, Пирогова, Победы, Родака, Щусева Суворова.
Для получения дополнительных сведений следует обращаться по телефону 022−43−11−11.