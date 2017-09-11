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09:30 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове ожидается массовое отключение света

Сегодня поставщик электроэнергии Gas Natural Fenosa проводит ремонтные работы в ряде населенных пунктов республики, из-за чего местные жители на время останутся без электричества.

Источник: Actualitati.md

Отключения ожидаются в следующих местах:

Кирсово:
09:30 — 17:00, Комсомольская и Юбилейная.

Чок-Майдан:
09:30 — 10:30, Котовского, Димова, Максима Горького, Михаил Фрунзе.

Дезгинжа:
09:30 — 10:30, Ленина, Максима Горького, Мичурина, переулок Мичурина, Победа, Тюленина.

Джолтай:
09:30 — 18:00, Александра Пушкина, Карла Маркса, Чапаева, Котовского, Юрия Гагарина, Жданова, Ленина, Лесная, Максима Горького, Мичурина, Михаила Фрунзе, Мира, Полевая, Сергея Лазо, Суворова и Свердлова.

Копчак:
10:00 — 17:00, Калинина, 8 Марта, Александра Пушкина, Кирова, Кутузова, Димитрова, Гагаузская, Н. Крупской, переулок Димитрова, Пирогова, Победы, Родака, Щусева Суворова.

Для получения дополнительных сведений следует обращаться по телефону 022−43−11−11.

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