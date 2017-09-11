В Кишиневе все чаще приходят завышенные счета на воду

«Я написал 7 кубов, ну около 8-ми, мне приписали еще 4 сверху. Почему я должен платить за эту воду? Никто ничего не говорит, никто не объясняет. Потратили 37 кубов, а приписали еще 17, это очень много. Платим, практически забираем еду от детей и платим, Каждый раз счета приходят всё больше и больше на 100, 80 леев. Откуда их взять, если пенсия всего 1200 леев?» — поделились возмущенные жильцы домов, пишет bloknot-moldova. md.