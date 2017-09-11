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09:49 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе все чаще приходят завышенные счета на воду

С подобной проблемой лицом к лицу столкнулись жители Ботаники. В отправленных им счетах объемы потребленной воды завышаются на треть, что, соответственно, сказывается и на оплате.

Источник: Actualitati.md

Ошибки в подсчетах особенно сильно сказываются на пенсионерах, которым приходится тратить около 10% своей пенсии на водоснабжение.

«Я написал 7 кубов, ну около 8-ми, мне приписали еще 4 сверху. Почему я должен платить за эту воду? Никто ничего не говорит, никто не объясняет. Потратили 37 кубов, а приписали еще 17, это очень много. Платим, практически забираем еду от детей и платим, Каждый раз счета приходят всё больше и больше на 100, 80 леев. Откуда их взять, если пенсия всего 1200 леев?» — поделились возмущенные жильцы домов, пишет bloknot-moldova.md.

В примэрии не отрицают наличие проблемы, пояснив, что разница может возникать из-за показателей потребления воды в квартире и потребления воды на общедомовые нужды. Однако, в подобном случае разница не может превышать 2 кубометра.

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