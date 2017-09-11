В Кишиневе все чаще приходят завышенные счета на воду
С подобной проблемой лицом к лицу столкнулись жители Ботаники. В отправленных им счетах объемы потребленной воды завышаются на треть, что, соответственно, сказывается и на оплате.
С подобной проблемой лицом к лицу столкнулись жители Ботаники. В отправленных им счетах объемы потребленной воды завышаются на треть, что, соответственно, сказывается и на оплате.
Ошибки в подсчетах особенно сильно сказываются на пенсионерах, которым приходится тратить около 10% своей пенсии на водоснабжение.
«Я написал 7 кубов, ну около 8-ми, мне приписали еще 4 сверху. Почему я должен платить за эту воду? Никто ничего не говорит, никто не объясняет. Потратили 37 кубов, а приписали еще 17, это очень много. Платим, практически забираем еду от детей и платим, Каждый раз счета приходят всё больше и больше на 100, 80 леев. Откуда их взять, если пенсия всего 1200 леев?» — поделились возмущенные жильцы домов, пишет
В примэрии не отрицают наличие проблемы, пояснив, что разница может возникать