Арбитражный суд рассмотрит иск налоговой о банкротстве «Порта Пермь»

Как сообщается на сайте арбитражного суда Пермского края, 28 августа Федеральная налоговая служба России обратилась в арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании АО «Порт Пермь» несостоятельным, обосновывая своё требование наличием не уплаченной свыше трёх месяцев задолженности в размере 6 млн 274 тыс 215 руб.

До этого момента АО «Порт Пермь» должно предоставить в суд учредительные документы и данные бухгалтерской отчётности компании.