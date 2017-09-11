Арбитражный суд рассмотрит иск налоговой о банкротстве «Порта Пермь»
Судебное заседание по проверке обоснованности требований назначено на 28 сентября.
Судебное заседание по проверке обоснованности требований назначено на 28 сентября.
Как сообщается на сайте арбитражного суда Пермского края, 28 августа Федеральная налоговая служба России обратилась в арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании АО «Порт Пермь» несостоятельным, обосновывая своё требование наличием не уплаченной свыше трёх месяцев задолженности в размере 6 млн 274 тыс 215 руб.
Налоговая требует также утвердить временного управляющего должника из числа членов НК «Сибирская гильдия арбитражных управляющих».
Заседание по проверке обоснованности требований налоговой инспекции назначено на 28 сентября.
До этого момента АО «Порт Пермь» должно предоставить в суд учредительные документы и данные бухгалтерской отчётности компании.
Бывший директор «Порта Пермь» Марек Кинцл комментирует информацию о задолженности «Порта Пермь» так:
«Удивительно, что у “Порта Пермь” не хватает 6,2 млн руб. в сентябре. Ведь в это время происходит пик поступлений денежных средств за реализацию нерудных материалов и проведение