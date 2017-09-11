Почти восемь миллионов россиян потенциально могут стать банкротами

Источник: Reuters

К категории «потенциальных банкротов» отнесли россиян с долгом более 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту, платежи по которому не вносились 90 и более дней.

«На конец первого полугодия 2017 года под это определение попадали порядка 660 тысяч россиян, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами… Также еще около 7,1 миллиона российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться этим правом для облегчения своего финансового положения», — говорится в сообщении.

Большая часть потенциальных банкротов – заемщики с двумя открытыми кредитами – их 21%, на втором месте заемщики с тремя открытыми кредитами – 19%, на третьем – с одним, их чуть менее 16%.

При этом, чем больше у заемщика открытых кредитов, тем выше вероятность того, что он станет банкротом.

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Так, среди заемщиков с одним открытым кредитом доля потенциальных банкротов составляет 0,4%. В среднем владелец одного кредита должен банку примерно 93 тысячи рублей, а потенциальный банкрот — 1,4 миллиона. Среди заемщиков с десятью и более открытыми кредитами потенциальным банкротом является каждый третий, а средний долг по его кредитам составляет почти 3,9 миллиона рублей.

В 76% случаев заемщики перестают вовремя платить по кредитам наличными со средним остатком долга примерно 754 тысячи рублей. В 10,2% случаев владельцы автокредитов со средним долгом 981 тысячу рублей переходят в категорию потенциальных банкротов. 5,8% приходятся на ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 миллиона рублей.

На кредитные карты приходится 5% банкротств, средний размер долга в этом случае составляет 697 тысяч рублей. На залоговые кредиты с размером долга более 1,6 миллиона рублей приходится 2,3% случаев потенциальных банкротств. Меньше всего банкротств приходится на POS-кредиты — не более 0,2%. Средний долг по этим кредитам составляет 567 тысяч рублей.