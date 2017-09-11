Сельхозпредприятие задолжало работникам зарплату более 1,4 млн рублей в Иркутской области
Бывший председатель кооператива уплатил штраф.
Бывший председатель кооператива уплатил штраф.
Сельхозпредприятие задолжало 73-м работникам заработную плату более 1,4 млн рублей в Аларском районе Иркутской области. Бывший председатель кооператива оштрафован. Задолженность по зарплате перед работниками предприятия погашена в полном объеме. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Надзорный орган в ходе проведения проверки одного из сельхозпредприятий района выявила задолженность по заработной плате перед 73-мя работниками более 1,4 млн рублей.
«В связи с чем в отношении бывшего председателя кооператива вынесено постановление по делу об административном правонарушении, в результате чего он уплатил штраф», — отметили в
Кроме того, в отношении бывшего председателя кооператива материалы проверки направлены в Нукутский МСО СУ СК России по Иркутской области для решения вопроса об уголовном преследовании.