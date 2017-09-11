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18:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сельхозпредприятие задолжало работникам зарплату более 1,4 млн рублей в Иркутской области

Бывший председатель кооператива уплатил штраф.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сельхозпредприятие задолжало 73-м работникам заработную плату более 1,4 млн рублей в Аларском районе Иркутской области. Бывший председатель кооператива оштрафован. Задолженность по зарплате перед работниками предприятия погашена в полном объеме. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Надзорный орган в ходе проведения проверки одного из сельхозпредприятий района выявила задолженность по заработной плате перед 73-мя работниками более 1,4 млн рублей.

«В связи с чем в отношении бывшего председателя кооператива вынесено постановление по делу об административном правонарушении, в результате чего он уплатил штраф», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в отношении бывшего председателя кооператива материалы проверки направлены в Нукутский МСО СУ СК России по Иркутской области для решения вопроса об уголовном преследовании.

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