Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: раскрыты подробности избиения певца Макаревича в Харькове
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Генштаб Украины оценил российское присутствие в Донбассе
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
В моду вошли «сломанные» каблуки (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Анджелина Джоли забыла надеть белье на пресс-конференцию – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
16Последствия урагана «Ирма»
10:33 (мск), источник: Интерфакс

Минтрансу РФ выделят 800 млн рублей на новые дороги в Севастополе

11 сентября. Interfax-Russia.ru — Президент России Владимир Путин распорядился предоставить министерству транспорта РФ 800 млн рублей на строительство дорог в Севастополе.

«Выделить в 2017 году из резервного фонда президента Российской Федерации 800 млн рублей Минтрансу России для дорожного строительства в г. Севастополе», — говорится в распоряжении президента РФ, опубликованном на сайте правительства в понедельник.

В документе отмечается, что «Минтранс РФ должен обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования выделенных средств, а также представить в администрацию президента РФ отчёт о расходовании выделенных средств».

«Полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе (Владимиру Устинову — ИФ) обеспечить проверку исполнения настоящего распоряжения», — говорится в распоряжении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тверская область будет развивать водный туризм
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Дети – жертвы моды: опасная одежда прошлого Мода делает мир вокруг нас красивее, однако даже сейчас произведения этой индустрии могут таить в себе серьезную опасность. Что уж говорить о XIX и XX веках, когда даже обычные туфли или шарф, пижама или гребень для волос могли стать причиной гибели или тяжелой болезни. Именно о таких случаях рассказано в книге Элисон Мэтьюс Дейвид «Жертвы моды: опасная одежда прошлого и наших дней». Предлагаем вашему вниманию отрывки из нее.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь