Минтрансу РФ выделят 800 млн рублей на новые дороги в Севастополе
11 сентября.
11 сентября.
«Выделить в 2017 году из резервного фонда президента Российской Федерации 800 млн рублей Минтрансу России для дорожного строительства в г. Севастополе», — говорится в распоряжении президента РФ, опубликованном на сайте правительства в понедельник.
В документе отмечается, что «Минтранс РФ должен обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования выделенных средств, а также представить в администрацию президента РФ отчёт о расходовании выделенных средств».
«Полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе (Владимиру Устинову — ИФ) обеспечить проверку исполнения настоящего распоряжения», — говорится в распоряжении.