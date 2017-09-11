Мэр Челябинска заявил, что про отопление говорить еще рано

Горожанам не стоит ждать горячих батарей в ближайшие дни — власти Челябинска, ссылаясь на «теплый» прогноз погоды, заявили, что отопительный сезон 2017 года начнется не ранее конца сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ждем, что будет еще две волны бабьего лета. Более того, даже на этой неделе, с четверга и до выходных, температура будет колебаться от 20 до 23 градусов тепла. Поэтому про отопление мы так рано не говорим. Вернемся к этой теме в конце сентября», — заявил сегодня глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Добавим, что в городе без горячей воды остаются около 30 многоквартирных домов: их собственники никак не могут принять решение о покупке новых бойлеров. «До конца сентября главы районов точечно решат этот вопрос», — комментирует мэр.