Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Названа главная причина смерти во время секса
Дети – жертвы моды: опасная одежда прошлого
Кремль: выборы стали поводом для смены нескольких губернаторов
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Как им выкручиваться, я не знаю»: эксперт о возможном иске к США
В Киеве заявили готовности ДНР и ЛНР идти на РФ
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Песков ответил на условия Порошенко по миротворцам
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
16Последствия урагана «Ирма»
11:20 (мск), источник: Volga News

Обсуждается возможность создания в Самарской области сувенирного кластера

В Сызрани 8 сентября встретились представители туриндустрии Самарской области, чтобы обсудить вопросы создания, производства и реализации брендированной сувенирной продукции. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития, торговли и инвестиций.

Источник: РИА "Новости"

Главной темой для обсуждения на совещании стали сувениры Самарской области и перспективы создания сувенирного кластера. Вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко обратился к участникам встречи с приветствием, где отметил важность и своевременность проведения мероприятия.

«Впервые сегодня организована площадка для коммуникаций всех участников создания и реализации сувениров. Надеюсь, что данное совещание можно смело назвать днем создания сувенирного кластера, участниками которого станут все заинтересованные стороны Самарской области, присутствующие здесь сегодня. Туристический сувенир — это не просто приятное воспоминание для туриста и образ региона. Это еще и значительная составляющая в туристических тратах, а значит это вклад в экономику региона и возможность зарабатывать для бизнес-сообщества», — подчеркнул он.

Участниками совещания стали сувенирные мастера, изготавливающие шедевры ручной работы, а также ремесленные и промышленные предприятия, у которых налажено массовое производство сувениров. Другая категория участников — это те, кто данную сувенирную продукцию готов реализовывать.

Мероприятие организовано по инициативе министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и при поддержке администрации Сызрани, регионального департамента туризма и ГУ СО «Туристский информационный центр».

Встреча представителей туриндустрии началась с выставки-продажи сувенирной продукции и круглого стола по итогам анкетирования. Участниками выставки-продажи стали 15 лучших авторов сувенирной продукции, представителей ремесленных предприятий, сувенирных мастерских и магазинов. На выставке представлены самые различные виды, формы и конфигурации самарских сувениров — от гастрономии до дизайнерской одежды.

Каждый участник совещания смог примерить на себя образ гостя самарской области и приобрести милую вещицу на память, а затем на круглом столе порассуждать об имеющемся ассортименте и его будущих брендовых трансформациях. Круглый стол стал площадкой для обсуждения и выстраивания работающей бизнес-модели между создателями сувенирной продукции и реализаторами.

«Я уверен, что сувенир способен продвинуть Самарский регион, но сделать это возможно, только консолидировав усилия, опыт и искреннюю заинтересованность всех здесь собравшихся», — отметил Александр Кобенко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В День города авиашоу на набережной посмотрели более 50 тысяч самарцев
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
Правительство предложило порядок признания зарубежных свадеб
Полиция Лондона предложила новый метод борьбы с террористами
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Дети – жертвы моды: опасная одежда прошлого Мода делает мир вокруг нас красивее, однако даже сейчас произведения этой индустрии могут таить в себе серьезную опасность. Что уж говорить о XIX и XX веках, когда даже обычные туфли или шарф, пижама или гребень для волос могли стать причиной гибели или тяжелой болезни. Именно о таких случаях рассказано в книге Элисон Мэтьюс Дейвид «Жертвы моды: опасная одежда прошлого и наших дней». Предлагаем вашему вниманию отрывки из нее.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь