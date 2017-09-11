Обсуждается возможность создания в Самарской области сувенирного кластера

Источник: РИА "Новости"

Главной темой для обсуждения на совещании стали сувениры Самарской области и перспективы создания сувенирного кластера. Вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко обратился к участникам встречи с приветствием, где отметил важность и своевременность проведения мероприятия.

«Впервые сегодня организована площадка для коммуникаций всех участников создания и реализации сувениров. Надеюсь, что данное совещание можно смело назвать днем создания сувенирного кластера, участниками которого станут все заинтересованные стороны Самарской области, присутствующие здесь сегодня. Туристический сувенир — это не просто приятное воспоминание для туриста и образ региона. Это еще и значительная составляющая в туристических тратах, а значит это вклад в экономику региона и возможность зарабатывать для бизнес-сообщества», — подчеркнул он.

Участниками совещания стали сувенирные мастера, изготавливающие шедевры ручной работы, а также ремесленные и промышленные предприятия, у которых налажено массовое производство сувениров. Другая категория участников — это те, кто данную сувенирную продукцию готов реализовывать.

Мероприятие организовано по инициативе министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и при поддержке администрации Сызрани, регионального департамента туризма и ГУ СО «Туристский информационный центр».

Встреча представителей туриндустрии началась с выставки-продажи сувенирной продукции и круглого стола по итогам анкетирования. Участниками выставки-продажи стали 15 лучших авторов сувенирной продукции, представителей ремесленных предприятий, сувенирных мастерских и магазинов. На выставке представлены самые различные виды, формы и конфигурации самарских сувениров — от гастрономии до дизайнерской одежды.

Каждый участник совещания смог примерить на себя образ гостя самарской области и приобрести милую вещицу на память, а затем на круглом столе порассуждать об имеющемся ассортименте и его будущих брендовых трансформациях. Круглый стол стал площадкой для обсуждения и выстраивания работающей бизнес-модели между создателями сувенирной продукции и реализаторами.