Сечин: «Роснефть» предъявила не все претензии к АФК «Система»
По словам главы компании, корпорация незаконно получила от «Башнефти» дивиденды.
По словам главы компании, корпорация незаконно получила от «Башнефти» дивиденды.
ТАСС, 11 сентября. «Роснефть» предъявила не все претензии к АФК «Система», корпорация незаконно получила от «Башнефти» дивиденды. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Также он заявил, что АФК «Система» могла бы использовать для погашения требований «Роснефти» 133 млрд рублей дивидендов, полученных от «Башнефти».