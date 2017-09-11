Новосибирцев приглашают на дегустацию перепелок, колбасы и кексов
Дегустации будут проходить на социальных ярмарках.
Дегустации будут проходить на социальных ярмарках.
Первая городская социальная продовольственная ярмарка (ул. Большевистская, 131) приглашает горожан принять участие в дегустации.
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Время дегустации — с 11.00 до 14.00.
На второй городской социальной продовольственной ярмарке (ул. Петухова, 69) 15 сентября можно будет бесплатно отведать колбасу «Чайную», «По-краковски», «Зеленоградскую», рулет, фаршированный печенью, и сосиски «Нежные».
Кроме того, можно будет оценить вкус отварных домашних кур, уток, перепелок и перепелиных яиц.
Время дегустаций то же — с 11.00 до 14.00.