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11:23 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцев приглашают на дегустацию перепелок, колбасы и кексов

Дегустации будут проходить на социальных ярмарках.

Первая городская социальная продовольственная ярмарка (ул. Большевистская, 131) приглашает горожан принять участие в дегустации.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, 15 сентября посетителям ярмарки представят: печенье «Сладкоежка» (с черемухой), «Клюковка», кекс «Московский», творожные кондитерские изделия.

Время дегустации — с 11.00 до 14.00.

На второй городской социальной продовольственной ярмарке (ул. Петухова, 69) 15 сентября можно будет бесплатно отведать колбасу «Чайную», «По-краковски», «Зеленоградскую», рулет, фаршированный печенью, и сосиски «Нежные».

Кроме того, можно будет оценить вкус отварных домашних кур, уток, перепелок и перепелиных яиц.

Время дегустаций то же — с 11.00 до 14.00.

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