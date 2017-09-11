Новосибирцев приглашают на дегустацию перепелок, колбасы и кексов

Мода делает мир вокруг нас красивее, однако даже сейчас произведения этой индустрии могут таить в себе серьезную опасность. Что уж говорить о XIX и XX веках, когда даже обычные туфли или шарф, пижама или гребень для волос могли стать причиной гибели или тяжелой болезни. Именно о таких случаях рассказано в книге Элисон Мэтьюс Дейвид «Жертвы моды: опасная одежда прошлого и наших дней». Предлагаем вашему вниманию отрывки из нее.