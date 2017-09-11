Дороги в центре Омска практически отремонтировали
Улицы должны привести в порядок до 15 сентября.
Улицы должны привести в порядок до 15 сентября.
В Омске продолжается ремонт дорог, на которые ляжет основная нагрузка после перекрытия Юбилейного моста на реконструкцию.
Как сообщили в департаменте городского хозяйства, подрядчик ООО «Гриар Холдинг», выигравший тендеры, закончил асфальтирование 10 улиц в центре города: Краснофлотская, Бударина, 5-й Армии, Чехова, Щербанева, Гусарова, Карла Либкнехта, Больничный, Газетный переулки. На улицах Тюменской и Красногвардейской работы все еще ведутся.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— Специалисты «ООО «ГРИАР Холдинг» в соответствии с муниципальным контрактом должны были выполнить ремонт в срок до 15 сентября, однако на большинстве улиц он выполнен досрочно. Указанные объекты дорожной сети открыты для движения.
Напомним, в этом году в Омске капитально отремонтировали 33 улицы по федеральному целевому проекту «Безопасные и качественные дороги».
Покрытие еще на 27 магистралях запланировано дополнительно: так, помимо улиц, расположенных рядом с Юбилейным мостом, приведут в порядок еще 11 объектов в районе Омского государственного аграрного университета, а также улицы Потанина, Полковая, Туполева, бульвар Петухова.