Когда в Уфе дадут отопление?
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В администрации Уфы рассказали, когда в домах появится отопление.
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В администрации Уфы рассказали, когда в домах появится отопление.
По всем правилам, тепло включают, если на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов. Отопление в социальных объектах — детских садах, школах, поликлиниках и других — включается по заявлению руководителей.
По прогнозу Башгидромета, уже в среду в республике значительно потеплеет — днем 13 сентября воздух прогреется до 17−22 градусов.
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