ЕАБР советует Нацбанку не так быстро снижать ставку рефинансирования

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Нацбанк с 13 сентября 2017 года снижает ставку рефинансирования с 12% годовых до 11,5% годовых. Это будет уже шестым понижением с начала года (с 17% годовых, установленной с 18 января 2017 года).

«С учетом сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий, планируемого повышения тарифов и восстановления потребительского спроса для поддержания в среднесрочной перспективе инфляции в рамках целевого ориентира ожидается некоторая пауза со стороны НБ в дальнейшем снижении ставки рефинансирования», — говорится в регулярном макроэкономическом обзоре ЕАБР.

Банк также ожидает, что в Беларуси до конца этого года сохранится тенденция к росту ВВП, и по итогам года экономика страны покажет рост в 1,4%. Этому будет способствовать восстановление производства нефтепродуктов после спада предыдущего года, когда РФ снизила поставки нефти в республику.