ЕАБР советует Нацбанку не так быстро снижать ставку рефинансирования
МИНСК, 11 сен — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает, что Национальный банк Беларуси не будет в дальнейшем так быстро снижать ставку рефинансирования.
МИНСК, 11 сен — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает, что Национальный банк Беларуси не будет в дальнейшем так быстро снижать ставку рефинансирования.
Нацбанк с 13 сентября 2017 года снижает ставку рефинансирования с 12% годовых до 11,5% годовых. Это будет уже шестым понижением с начала года (с 17% годовых, установленной с 18 января 2017 года).
«С учетом сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий, планируемого повышения тарифов и восстановления потребительского спроса для поддержания в среднесрочной перспективе инфляции в рамках целевого ориентира ожидается некоторая пауза со стороны НБ в дальнейшем снижении ставки рефинансирования», — говорится в регулярном макроэкономическом обзоре ЕАБР.
Банк также ожидает, что в Беларуси до конца этого года сохранится тенденция к росту ВВП, и по итогам года экономика страны покажет рост в 1,4%. Этому будет способствовать восстановление производства нефтепродуктов после спада предыдущего года, когда РФ снизила поставки нефти в республику.
ЕАБР также отмечает, что в июле 2017 года в АПК Беларуси усугубилась рецессия, спад в сельхозпроизводстве составил 14,5% в годовом выражении против 3,4% месяцем ранее. «Основным фактором стало смещение сроков уборочных работ