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11:59 (мск), источник: Sputnik.by

Брестских велосипедистов не устроил проект нового Кобринского моста

Брестское велосообщество возмутилось отсутствием безбарьерной среды в плане реконструкции Кобринского моста и направило заявление об этом в горисполком; главный архитектор города успокоил велосипедистов: их интересы были учтены при проектировании.

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БРЕСТ, 11 сен — Sputnik. Летом начались работы по реконструкции основного городского путепровода, который связывает центральную и восточную части города, — Кобринского моста.

Сегодня объект состоит из одного пролета длиной 29,5 метров, автомобили двигаются по двум полосам в каждую сторону. Последний раз мост реконструировался почти полвека назад. Сейчас его ширины для комфортного передвижения уже недостаточно.

Стройка к 1000-летию

Обновление моста вошло в план мероприятий по подготовке Бреста к празднованию 1000-летия, в соответствии с которым на благоустройство города планируется выделить около 300 миллионов рублей. Из этих средств на реконструкцию моста предусмотрено 20 миллионов рублей. Сроки строительства будут зависеть от финансирования, но, как уверяют проектировщики, путепровод однозначно будет готов к эксплуатации к 2019 году.

Описание нового моста и его 3D-изображения начали появляться в городских СМИ. Значимая для городской инфраструктуры стройка не могла остаться без внимания городских сообществ.

Мост с полосой препятствий?

Учитывая отношение городской администрации к развитию безбарьерной среды и велосипедной инфраструктуры, участники информационно-просветительского движения «За вело Брест» были удивлены, что «реконструкция Кобринского путепровода в Бресте проводится без учета интересов велосипедистов и пешеходов».

«Пролетная схема такова: 20 метров, 2×24 и снова 20. Пролеты составлены из цельноперевозимых железобетонных балок индивидуального проектирования. Высота балок — 0,86 метра. В обоих направлениях будет по три полосы шириной 3,5 метра каждая плюс полоса безопасности 0,5 метра, плюс трехметровые тротуары с обеих сторон», — рассказал газете «Заря» главный инженер проектной организации Руслан Горбачук.

Велосипедисты выступили в защиту пешеходов и людей с ограниченными возможностями и направили в Брестский горисполком заявление, в котором констатировали, что задуманная проектировщиками организация дорожного движения комфортна не всем его участникам.

«Согласно данному проекту отсутствует велодорожка. Для велосипедистов есть только тротуар, который дважды по одной стороне движения пересекает проезжую часть; для пересечения проспекта Машерова нужно будет или сделать крюк в полкилометра к остановке “Мопра”, или пройти через пять переходов — четыре наземных и один подземный», — написал в заявлении директор «За вело Брест» Владимир Красько.

Он также указал, что по подземному переходу не смогут двигаться люди с ограниченными возможностями, а пешеходам, которые ведут детскую коляску, велосипед или страдают от болезней опорно-двигательного аппарата, будет тяжело его использовать.

Безбарьерная среда будет, насколько позволят средства

Как рассказал корреспонденту Sputnik начальник управления архитектуры и градостроительства Николай Власюк, велодорожки в проекте не отсутствуют, а удобному передвижению пешеходов также уделяется внимание.

«В задании на проектирование есть запись “обеспечить необходимую среду для инвалидов”, и в том числе велодорожки. Предусмотрен с двух сторон моста пешеходный тротуар и велодорожка», — пояснил собеседник.

Ширина велодорожки с каждой стороны будет по полтора метра, то есть — половина тротуара. Их выделят другим цветом.

«Конечно же, вопросы озеленения, безбарьерной среды сегодня в приоритете. Другое дело, что не всегда бюджет позволяет делать это полностью, чтобы все было обеспечено от и до. И градостроительная политика направлена на то, что безбарьерная среда должна быть. Поэтому, конечно же, стараемся и обращаем на это внимание. И большое спасибо общественным организациям, которые включаются. Это нормальный процесс», — резюмировал главный архитектор.

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