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13:17 (мск), источник: ТАСС

Власти Новосибирской области просубсидируют закупку 50 автобусов для районных перевозок

Процент износа пассажирского транспорта в районах достигает 70−80%

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области предоставит около 50 млн рублей субсидий пассажирским перевозчикам на закупку 50 автобусов для использования в районах области. Об этом сообщил в понедельник на заседании кабмина региона министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

«Предлагаемые изменения (в соответствующую целевую программу — прим. ТАСС) позволят предоставить субсидии перевозчикам в размере не менее 50 млн рублей, что позволит закупить порядка 50 автобусов», — сказал Костылевский.

Он пояснил, что субсидии будут предоставляться перевозчикам на условиях софинансирования с их стороны, вместе с бюджетными средствами предприниматели будут вкладывать в приобретение транспорта и собственные средства.

Костылевский пояснил, что речь идет о закупках автобусов для районов области, где они будут осуществлять перевозки, в частности, между населенными пунктами. Сейчас процент износа пассажирского транспорта в районах очень высок — по данным регионального Минтранса, наиболее благоприятная ситуация складывается в Венгеровском районе области, где он составляет 59%, в других районах он достигает 70−80%. Общее количество автобусов, используемых в районах области, Костылевский не уточнил.

Он отметил, что изменения в соответствующую целевую программу предполагают также выход на линии до конца 2017 года 12 трамваев, которые выпустит открытое в этом году в Новосибирске российско-белорусское предприятие ООО «БКМ Сибирь».

Сотрудничество предполагает поставку из Белоруссии кузовов трамвайных вагонов и монтаж в Новосибирске силовых установок, электроники и другого оборудования.

Три из 12 трамваев уже готовы, сказал Костылевский. Ранее сообщалось, что трамвайный парк Новосибирска, состоящий из более чем 140 машин, изношен на 80%.

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