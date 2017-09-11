В магазинах Кишинева торговали «левым» алкоголем и порченными продуктами
В ходе очередных рейдов полиции в столице были обнаружены крупные нарушения в работе продуктовых магазинов.
В ходе очередных рейдов полиции в столице были обнаружены крупные нарушения в работе продуктовых магазинов.
Стражи правопорядка обнаружили бутылки с сомнительным алкоголем, а продукция хранилась в несоответствующих условиях. Более того, руководство магазинов не имело документов, подтверждающих происхождение некоторых продуктов питания, пишет
«На основании документированных данных и выявленных нарушений ответственные за это лица оштрафованы на 15 000 леев», — сообщили сотрудники полиции по борьбе с экономическими преступлениями.
В полиции отметили, что такого рода операции проводятся в целях борьбы с незаконным оборотом алкогольных напитков и контрафактных продуктов.