Население в августе вынуло из заначек рекордный объем валюты

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По сравнению с июлем 2017 года объем продажи наличной валюты вырос на 8,2% и показал максимальное значение с января 2015 года.

«Рост объемов продажи наличной валюты в августе может быть связан с увеличением потребности в белорусских рублях для расчетов за товары и услуги, а также с необходимостью домашних хозяйств обеспечить подготовку к новому учебному году», — пояснили в данной связи Sputnik белорусские эксперты финансового рынка.

Они также отметили рост денежных переводов в Беларусь от граждан, работающих за пределами страны и увеличение продаж на автомобильном рынке.

В августе население Беларуси купило наличной валюты на 478,3 миллиона долларов, что на 3,1% больше по сравнению с июлем. Объем покупки также показал рекорд с января 2015 года.

Таким образом, за август население выступило чистым продавцом наличной валюты, сальдо составило 198,8 миллионов долларов против 162,6 миллионов долларов в июле.

За январь-август 2017 года население на чистой основе продало 1 миллиард 705 миллионов долларов наличной валюты, или на 11,3% больше, чем за такой же период прошлого года, причем покупка за этот период составила 3 миллиарда 74,6 миллионов долларов.

Безналичная покупка валюты за восемь месяцев составила 987,8 миллионов долларов, продажа — 673,9 миллионов долларов, чистая покупка сложилась в размере 313,8 миллионов долларов.

За январь-август 2017 года население купило безналичной и наличной валюты на 4 миллиарда 62,4 миллиона долларов (рост на 5%), продано наличной и безналичной валюты на 5 миллиардов 453,6 миллионов долларов.