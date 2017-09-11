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12:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

1,4 млрд рублей направят на формирование комфортной городской среды на Дону

Деньги пойдут на благоустройство общественных пространств и дворов.

1,4 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ростовской области в 2018 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра ЖКХ региона Андрея Майера.

По его словам, эти деньги предлагается затратить на благоустройство общественных пространств и дворов.

Сообщается, что из областного бюджета на эти цели будет дополнительно выделено более 180 млн рублей.

Напомним, в 2017 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» на Дону планируется затратить более 1 млрд рублей.

На эти деньги должны благоустроить 111 дворовых территорий и восемь общественных пространств в шести муниципалитетах региона.

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