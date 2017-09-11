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13:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Предприятия Пермского края накопили долгов на 1 триллион

ПЕРМЬ, 11 сентября, ФедералПресс. На 1 августа организации и предприятия края имели долгов на 1 трлн 18,5 млрд рублей. Просроченные долги составили 24,4 млрд рублей, это 2,4% от общей суммы задолженности, сообщает Пермьстат.

К началу августа кредиторская задолженности организаций края сложилась в объеме 325,2 млрд рублей. Просроченные неплатежи из нее составили 21,5 млрд рублей (6,6% от общей суммы). По сравнению с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности увеличился на 1,6%, просроченные долги снизились на 0,2%. Просроченную «кредиторку» имеют 178 организаций края (20,8%).

В промышленности объем кредиторской задолженности на 1 августа составил 207,6 млрд рублей. Это выше уровня предыдущего периода на 1,4%. Сумма просроченной задолженности выросла на 2,4% и составила 18,2 млрд рублей.

Долги предприятий по кредитам банков на 1 августа составили 693,3 млрд рублей. Просроченных неплатежей из них — 2,9 млрд рублей, это 0,4% от общего объема задолженности по кредитным обязательствам.

Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем июля возросла на 1,4% и достигла 301,6 млрд рублей. Объем просроченных дебиторских неплатежей за месяц снизился на 0,5%. Он составил на 1 августа 27,3 млрд рублей. Это 9,1% от общей суммы дебиторской задолженности. Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 295 организаций края (34,5% от числа обследованных). В промышленном производстве края в течение июля 2017 года дебиторская задолженность возросла на 1,6% и к 1 августа составила 217,5 млрд. рублей.

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