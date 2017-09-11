Предприятия Пермского края накопили долгов на 1 триллион

К началу августа кредиторская задолженности организаций края сложилась в объеме 325,2 млрд рублей. Просроченные неплатежи из нее составили 21,5 млрд рублей (6,6% от общей суммы). По сравнению с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности увеличился на 1,6%, просроченные долги снизились на 0,2%. Просроченную «кредиторку» имеют 178 организаций края (20,8%).
В промышленности объем кредиторской задолженности на 1 августа составил 207,6 млрд рублей. Это выше уровня предыдущего периода на 1,4%. Сумма просроченной задолженности выросла на 2,4% и составила 18,2 млрд рублей.
Долги предприятий по кредитам банков на 1 августа составили 693,3 млрд рублей. Просроченных неплатежей из них — 2,9 млрд рублей, это 0,4% от общего объема задолженности по кредитным обязательствам.
Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем июля возросла на 1,4% и достигла 301,6 млрд рублей. Объем просроченных дебиторских неплатежей за месяц снизился на 0,5%. Он составил на 1 августа 27,3 млрд рублей. Это 9,1% от общей суммы дебиторской задолженности. Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 295 организаций края (34,5% от числа обследованных). В промышленном производстве края в течение июля 2017 года дебиторская задолженность возросла на 1,6% и к 1 августа составила 217,5 млрд. рублей.