Предприятия Пермского края накопили долгов на 1 триллион

К началу августа кредиторская задолженности организаций края сложилась в объеме 325,2 млрд рублей. Просроченные неплатежи из нее составили 21,5 млрд рублей (6,6% от общей суммы). По сравнению с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности увеличился на 1,6%, просроченные долги снизились на 0,2%. Просроченную «кредиторку» имеют 178 организаций края (20,8%).

В промышленности объем кредиторской задолженности на 1 августа составил 207,6 млрд рублей. Это выше уровня предыдущего периода на 1,4%. Сумма просроченной задолженности выросла на 2,4% и составила 18,2 млрд рублей.

Долги предприятий по кредитам банков на 1 августа составили 693,3 млрд рублей. Просроченных неплатежей из них — 2,9 млрд рублей, это 0,4% от общего объема задолженности по кредитным обязательствам.