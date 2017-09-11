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13:26 (мск), источник: Интерфакс

УФАС оштрафовало свердловский «Водоканал» на 74 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением

11 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области признало МУП «Водоканал» виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и оштрафовало его на 74 млн рублей, сообщает пресс-служба ФАС.

Источник: РИА "Новости"

В частности, антимонопольная служба выявила в действиях предприятия нарушение Закона о защите конкуренции.

«Организация (“Водоканал” — ИФ) включала в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг, в частности, с ТСЖ “Волгоградское-202”, условия о границах эксплуатационной ответственности. Эти условия не соответствуют пункту 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и являются невыгодными для исполнителей коммунальных услуг», — уточняется в сообщении.

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