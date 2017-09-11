УФАС оштрафовало свердловский «Водоканал» на 74 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением

«Организация (“Водоканал” — ИФ) включала в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения с исполнителями коммунальных услуг, в частности, с ТСЖ “Волгоградское-202”, условия о границах эксплуатационной ответственности. Эти условия не соответствуют пункту 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и являются невыгодными для исполнителей коммунальных услуг», — уточняется в сообщении.