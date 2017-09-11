В Калининградской области средняя зарплата за месяц уменьшилась на 5%

По сравнению с июлем 2016 года она увеличилась на 1,9%, по сравнению с июнем 2017 года уменьшилась на 5%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2017 года составила 98,7% к уровню июля 2016 года и 95% — к уровню июня 2017 года.