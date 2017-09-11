В Калининградской области средняя зарплата за месяц уменьшилась на 5%
В Калининграде и области в июле 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата в крупных, средних и малых организациях составила 30768,7 рубля.
В Калининграде и области в июле 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата в крупных, средних и малых организациях составила 30768,7 рубля.
По сравнению с июлем 2016 года она увеличилась на 1,9%, по сравнению с июнем 2017 года уменьшилась на 5%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2017 года составила 98,7% к уровню июля 2016 года и 95% — к уровню июня 2017 года.
При этом уровень просроченной задолженности по зарплате снизился на 14% — до 13,974 миллиона рублей. Снижение произошло в результате погашения части задолженности со стороны бюджета, однако работники бюджетных организаций