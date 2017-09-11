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13:09 (мск), источник: KaliningradToday

В Калининградской области средняя зарплата за месяц уменьшилась на 5%

В Калининграде и области в июле 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата в крупных, средних и малых организациях составила 30768,7 рубля.

По сравнению с июлем 2016 года она увеличилась на 1,9%, по сравнению с июнем 2017 года уменьшилась на 5%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2017 года составила 98,7% к уровню июля 2016 года и 95% — к уровню июня 2017 года.

При этом уровень просроченной задолженности по зарплате снизился на 14% — до 13,974 миллиона рублей. Снижение произошло в результате погашения части задолженности со стороны бюджета, однако работники бюджетных организаций по-прежнему не могут получить всё причитающееся — 3,230 миллиона рублей. Остальная задолженность — 10,744 миллиона рублей — приходится на компании обрабатывающего сектора. За месяц задолженность перед людьми тут увеличилась на 0,8%. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

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