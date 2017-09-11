В Беларуси в 2017 году планируют добыть максимальный за 20 лет объем нефти из новых скважин

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В достижении такого результата имеется нескольких составляющих. Например, проходка Светлогорского управления буровых работ составит 122 тыс. м, что позволит сдать заказчику 41 скважину. Кроме того, улучшился качественный выбор объектов для бурения. Величина среднесуточного дебита нефти из новой скважины выросла с 8,8 т в 2012 году до 14,8 т в 2017 году — это более чем на 65%.

В объединении проводится комплекс мероприятий, позволяющий сокращать отставание в восполнении минерально-сырьевой базы. В первую очередь за счет наращивания объемов сейсморазведочных работ и поисково-разведочного бурения, доразведки действующих месторождений, увеличения извлечения нефти из находящихся на балансе геологических запасов. За 10 лет (2007−2016 годы) ежегодный прирост запасов составлял от 560 тыс. т до 1,36 млн т, компенсируя уровни добычи от 33% до 77% (в среднем 58% в год). В 2017 году планируется обеспечить прирост запасов в объеме 1,4 млн т (85% от объема годовой добычи).

Конечным результатом этой работы станет запланированное на 2017 год увеличение добычи нефти до 1,65 млн т. Этот факт является значимым, поскольку большинство месторождений в Беларуси находятся на завершающих стадиях разработки. К тому же 10 лет назад прогнозы по добыче нефти в республике сводились к тому, что она будет ежегодно снижаться.

Максимальный уровень добычи нефти «Белоруснефтью» достигнут в 1975 году — почти 8 млн т. За счет больших темпов отбора, ухудшения структуры запасов (основные месторождения вступили в заключительную стадию разработки) с 1976 года добыча нефти в республике резко снижается и в 1997 году достигает уровня 1,82 млн т.