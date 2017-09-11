Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Психологи нашли у людей 27 разных эмоций
Захарова прокомментировала заявление Меркель о судьбе Крыма
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
Названо число сторонников введения в России сухого закона
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Анджелина Джоли вышла в свет без нижнего белья – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Актёр Марат Башаров женился на поклоннице после венчания - СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Захарова прокомментировала заявление Меркель о судьбе Крыма
Россия заявила протест Польше
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
13:48 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси в 2017 году планируют добыть максимальный за 20 лет объем нефти из новых скважин

11 сентября, Гомель /Валерий Сидорчик — БЕЛТА/. РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» в текущем году добудет из новых скважин на территории республики 91 тыс. т нефти. Это на 3 тыс. т больше, чем в прошлом году, и самый высокий показатель в последние 20 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре предприятия.

Источник: БЕЛТА

В достижении такого результата имеется нескольких составляющих. Например, проходка Светлогорского управления буровых работ составит 122 тыс. м, что позволит сдать заказчику 41 скважину. Кроме того, улучшился качественный выбор объектов для бурения. Величина среднесуточного дебита нефти из новой скважины выросла с 8,8 т в 2012 году до 14,8 т в 2017 году — это более чем на 65%.

В объединении проводится комплекс мероприятий, позволяющий сокращать отставание в восполнении минерально-сырьевой базы. В первую очередь за счет наращивания объемов сейсморазведочных работ и поисково-разведочного бурения, доразведки действующих месторождений, увеличения извлечения нефти из находящихся на балансе геологических запасов. За 10 лет (2007−2016 годы) ежегодный прирост запасов составлял от 560 тыс. т до 1,36 млн т, компенсируя уровни добычи от 33% до 77% (в среднем 58% в год). В 2017 году планируется обеспечить прирост запасов в объеме 1,4 млн т (85% от объема годовой добычи).

Конечным результатом этой работы станет запланированное на 2017 год увеличение добычи нефти до 1,65 млн т. Этот факт является значимым, поскольку большинство месторождений в Беларуси находятся на завершающих стадиях разработки. К тому же 10 лет назад прогнозы по добыче нефти в республике сводились к тому, что она будет ежегодно снижаться.

Максимальный уровень добычи нефти «Белоруснефтью» достигнут в 1975 году — почти 8 млн т. За счет больших темпов отбора, ухудшения структуры запасов (основные месторождения вступили в заключительную стадию разработки) с 1976 года добыча нефти в республике резко снижается и в 1997 году достигает уровня 1,82 млн т.

Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Бресте у испанца украли кошелек с 26 тыс. долларов
В Беларуси похолодает к середине недели
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили политической клоунадой
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
В ООН назвали операцию против рохинджа «этнической чисткой»
Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Умер создатель Росомахи Лен Уайн работал над комиксами «Люди Икс», «Хранители», а также писал сценарии для выпусков «Бэтмена», «Супермена», «Флэша», «Зеленого Фонаря» и «Сорвиголовы»
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь