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14:36 (мск), источник: ЮГА.ру

Первышов поручил разработать генеральную схему газоснабжения Краснодара

Мэр Евгений Первышов поручил создать генеральную схему газоснабжения Краснодара с перспективой до 2030 года.

Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече в АО «Краснодаргоргаз», сообщили в пресс-службе городской администрации. Во встрече также приняли участие заместитель главы Краснодара Евгений Зименко, директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

«В скором времени нам предстоит разработка нового генерального плана города, и для того чтобы это был жизнеспособный и выполнимый документ, необходимо актуализировать схемы всех основных коммуникаций, этим уже занимаются крупные ресурсоснабжающие организации. Такая же актуальная генеральная схема нужна и по газоснабжению города, которая в перспективе будет включена в генеральный план»
Евгений Первышов

Генеральный директор АО «Краснодаргоргаз» Александр Семенко показал главе работающий с апреля прошлого года call-центр, лабораторию по испытанию сварочных швов, рентген-лабораторию и в ходе совещания сообщил, что сейчас АО «Краснодаргоргаз» обслуживает 4 тыс. 828 км газораспределительных и газоснабжающих сетей, 944 ГРП и 743 станции катодной защиты подземных газопроводов. У предприятия около 200 тыс. абонентов, и каждый год идет прирост на 2 тыс.

Также участники рабочей встречи обсудили подготовку к отопительному сезону. Евгений Первышов сказал, что нужно не только готовить сети и оборудование, но и эффективнее вести претензионную работу с должниками за потребленный газ. Долги потребителей «Краснодаргоргазу» за потребленное топливо составляют около 400 млн рублей, в свою очередь предприятие должно ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в 1,5 раза меньше, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Ваша юридическая служба должна вести активную претензионную работу, взыскивать долги, а затем рассчитываться с поставщиком. В этом заинтересованы все — ведь “Газпром” увязывает с платежной дисциплиной свою работу в регионе по реализации инвестиционных программ, участию в газификации населенных пунктов», — отметил Евгений Первышов.

Затронули на совещании также вопрос прокладки сетей коммуникаций, в том числе новых газопроводов. Александр Семенко сообщил, что уже в течение пяти лет предприятие строит преимущественно подземные сети.

«Нам необходимо уходить от воздушной прокладки сетей по всему городу — это касается газопроводов, сетей теплоснабжения, но особенно — линий электропередачи. Это серьезная работа, которую совместно с ресурсоснабжающими организациями нам предстоит делать. Ведь сейчас “воздушка” создает только проблемы — от визуального “мусора” до необходимости постоянной обрезки деревьев, которая портит зеленые насаждения», — сказал Евгений Первышов.

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