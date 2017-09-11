Первышов поручил разработать генеральную схему газоснабжения Краснодара
Мэр Евгений Первышов поручил создать генеральную схему газоснабжения Краснодара с перспективой до 2030 года.
Мэр Евгений Первышов поручил создать генеральную схему газоснабжения Краснодара с перспективой до 2030 года.
Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече в АО «Краснодаргоргаз», сообщили в
«В скором времени нам предстоит разработка нового генерального плана города, и для того чтобы это был жизнеспособный и выполнимый документ, необходимо актуализировать схемы всех основных коммуникаций, этим уже занимаются крупные ресурсоснабжающие организации. Такая же актуальная генеральная схема нужна и по газоснабжению города, которая в перспективе будет включена в генеральный план»
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Также участники рабочей встречи обсудили подготовку к отопительному сезону. Евгений Первышов сказал, что нужно не только готовить сети и оборудование, но и эффективнее вести претензионную работу с должниками за потребленный газ. Долги потребителей «Краснодаргоргазу» за потребленное топливо составляют около 400 млн рублей, в свою очередь предприятие должно ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в 1,5 раза меньше, сообщает
«Ваша юридическая служба должна вести активную претензионную работу, взыскивать долги, а затем рассчитываться с поставщиком. В этом заинтересованы все — ведь “Газпром” увязывает с платежной дисциплиной свою работу в регионе по реализации инвестиционных программ, участию в газификации населенных пунктов», — отметил Евгений Первышов.
Затронули на совещании также вопрос прокладки сетей коммуникаций, в том числе новых газопроводов. Александр Семенко сообщил, что уже в течение пяти лет предприятие строит преимущественно подземные сети.
«Нам необходимо уходить от воздушной прокладки сетей по всему городу — это касается газопроводов, сетей теплоснабжения, но особенно — линий электропередачи. Это серьезная работа, которую совместно с ресурсоснабжающими организациями нам предстоит делать. Ведь сейчас “воздушка” создает только проблемы — от визуального “мусора” до необходимости постоянной обрезки деревьев, которая портит зеленые насаждения», — сказал Евгений Первышов.