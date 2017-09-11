В «Южном городе» начали строить первый 16-этажный дом

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«Потенциал Южного города — 325 тыс. жителей, 6,5 млн кв. метров жилья. Дальше все зависит от спроса. Это будет территория комбинированной этажности. Две недели назад начали строить здесь первую 16-этажку, но небоскребов не планируем», — отметил Евгений Чудаев.

В «Южном городе» уже сдано около 350 тыс. кв. м жилья, всего к концу 2017 г. строители накопительно сдадут больше 500 тыс. кв. метров. В микрорайоне живет около 15 тыс. человек, на конец года будет около 30 тыс. жителей.

Чудаев отметил, что весной будущего года компания завершает строительство последнего дома из кирпича.