В «Южном городе» начали строить первый 16-этажный дом
В микрорайоне «Южный город» начали строительство первого 16-этажного дома, рассказал генеральный директор Девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев.
В микрорайоне «Южный город» начали строительство первого 16-этажного дома, рассказал генеральный директор Девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев.
«Потенциал Южного города — 325 тыс. жителей, 6,5 млн кв. метров жилья. Дальше все зависит от спроса. Это будет территория комбинированной этажности. Две недели назад начали строить здесь первую 16-этажку, но небоскребов не планируем», — отметил Евгений Чудаев.
В «Южном городе» уже сдано около 350 тыс. кв. м жилья, всего к концу 2017 г. строители накопительно сдадут больше 500 тыс. кв. метров. В микрорайоне живет около 15 тыс. человек, на конец года будет около 30 тыс. жителей.
Чудаев отметил, что весной будущего года компания завершает строительство последнего дома из кирпича.
«Далее все 100% строительства будет панельным. Для нас это важная точка. Индустриальное домостроение — это возможность иметь гарантированное нужное качество изделий, уже на заводе добавлять ряд функциональных зон, таких как — инженерия, готовые оконные проемы, фасадные решения и потенциально уйти от множества дублирующих и “мокрых” процессов, перейти на всесезонное качественное строительство. И очень важна скорость — сейчас средняя девятиэтажка из кирпича строится около семи месяцев (общестроительные работы), а аналогичный панельный дом — это 3−3,5 месяца», — пояснил он.