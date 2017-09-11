Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Пассажирский самолет с 72 пассажирами экстренно сел в РФ
Кадыров подарил три «Мерседеса»
Число сторонников введения в РФ сухого закона достигло максимума
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Анджелина Джоли вышла в свет без нижнего белья – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Актёр Марат Башаров женился на поклоннице после венчания - СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Песков ответил на условия Порошенко по миротворцам
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
13:55 (мск), источник: Volga News

В «Южном городе» начали строить первый 16-этажный дом

В микрорайоне «Южный город» начали строительство первого 16-этажного дома, рассказал генеральный директор Девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев.

Источник: Reuters

«Потенциал Южного города — 325 тыс. жителей, 6,5 млн кв. метров жилья. Дальше все зависит от спроса. Это будет территория комбинированной этажности. Две недели назад начали строить здесь первую 16-этажку, но небоскребов не планируем», — отметил Евгений Чудаев.

В «Южном городе» уже сдано около 350 тыс. кв. м жилья, всего к концу 2017 г. строители накопительно сдадут больше 500 тыс. кв. метров. В микрорайоне живет около 15 тыс. человек, на конец года будет около 30 тыс. жителей.

Чудаев отметил, что весной будущего года компания завершает строительство последнего дома из кирпича.

«Далее все 100% строительства будет панельным. Для нас это важная точка. Индустриальное домостроение — это возможность иметь гарантированное нужное качество изделий, уже на заводе добавлять ряд функциональных зон, таких как — инженерия, готовые оконные проемы, фасадные решения и потенциально уйти от множества дублирующих и “мокрых” процессов, перейти на всесезонное качественное строительство. И очень важна скорость — сейчас средняя девятиэтажка из кирпича строится около семи месяцев (общестроительные работы), а аналогичный панельный дом — это 3−3,5 месяца», — пояснил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Евгений Чудаев: "Точечная застройка — это неинтересно"
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили политической клоунадой
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
В ООН назвали операцию против рохинджа «этнической чисткой»
Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Умер создатель Росомахи Лен Уайн работал над комиксами «Люди Икс», «Хранители», а также писал сценарии для выпусков «Бэтмена», «Супермена», «Флэша», «Зеленого Фонаря» и «Сорвиголовы»
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь