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15:41 (мск), источник: Ведомости

Сбербанк массово поменял статус карт клиентов

Клиенты Сбербанка стали жаловаться на то, что статус их дебетовых карт в мобильном приложении госбанка сменился на овердрафтный. У нескольких сотрудников «Ведомостей» статус карт действительно поменялся.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудник колл-центра Сбербанка сообщил одному из них, что приложение сегодня работает со сбоем, поэтому некоторые карты стали отображаться как овердрафтные: скоро неполадки устранят, и карты вновь будут отображаться в статусе дебетовых — условия их обслуживания не изменились. Однако другому сотруднику «Ведомостей» в колл-центре сообщили, что отображение дебетовых карт как овердрафтных необходимо для корректной работы с платежами и переводами. При этом изменений в условиях обслуживания не было, уточнили там.

В социальной сети «ВКонтакте» на своей странице Сбербанк сообщил, что получает много вопросов про то, что госбанк изменил условия обслуживания дебетовых карт: «Это неправда — нельзя потратить по дебетовой карте больше денег, чем у вас есть. Исключение составляет техническая задолженность, по которой Сбербанк не начисляет проценты. Овердрафт по карте можете разрешить только вы сами, а не банк».

Сотрудник «Ведомостей», у которого дебетовая карта стала отображаться как овердрафтная, попытался расплатиться на большую сумму, чем имеется на его карте, — сделать это не удалось, поскольку банк отказал в проведении платежей из-за нехватки средств.

Все карты Сбербанка дебетовые овердрафтные, но они делятся на карты с неразрешенным овердрафтом, когда карта не может уйти в минус, и с разрешенным, когда карта может уйти в минус при покупке, сообщил другой сотрудник колл-центра. Карта с неразрешенным овердрафтом может уйти в минус только при списании комиссии банка: за годовое обслуживание, услугу мобильного банка, SMS-оповещения, если эта услуга платная. И например, в случае ареста счетов, уточняет собеседник «Ведомостей» в колл-центре.

Представитель Сбербанка подтвердил, что ни платежи, ни переводы средств при нулевом балансе по дебетовой карте не проводятся. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн карты действительно отображаются как овердрафтные, но это необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. «Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности», — подчеркнул он.

В редких случаях возможна техническая задолженность — когда с карты списывается сумма, превышающая доступный расходный лимит. «Разумеется, так как вины клиенты в образовании такой задолженности нет, никакие штрафные санкции или проценты не взимаются и не начисляются», — сообщил Сбербанк. Техническая задолженность возникает, как правило, при оплате в заграничных поездках и при переводах с карты на карту.

В чем разница

«То, что называется кредитной картой, может быть и кредитной картой, и дебетовой картой с овердрафтом — какого-то четкого регламента, как учитывать карты с лимитом, нет», — говорит гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов.

Кредитная карта в отличие от овердрафтной имеет револьверную природу — можно быть в минусе бесконечное количество времени, выполняя условие договора, продолжает он. По картам с овердрафтом возможно уходить в минус только на определенный период — на месяц, например, или на два. При этом технический овердрафт возможен практически по всем дебетовым картам, замечает он.

Разница между кредитной картой и картой с овердрафтом состоит в том, что они формируют разное поведение клиентов, рассказывает топ-менеджер крупного банка. В случае с кредитной картой клиент понимает, что это не его средства, и тратит их более осмысленно, продолжает он. Кредитная карта отличается тем, что она предусматривает минимальный платеж, график погашения и, как правило, у нее есть беспроцентный период, перечисляет банкир.

А когда к зарплатной карте устанавливают овердрафт, как правило, в два оклада, человек не всегда понимает, что он ушел «в минус» и пользуется не своими деньгами, объясняет он. И добавляет, что когда на карту с уже выбранным лимитом по овердрафту приходит зарплата, то она автоматически списывается в счет погашения. «Получается, что клиент уже постоянно живет на заемные средства. Для доходов банка, может быть, это хорошо, но есть и социальная ответственность, поскольку не все клиенты обладают финансовой грамотностью», — заключил банкир.

Сбербанк планировал ввести овердрафты по дебетовым картам, вспоминает один из банкиров: так госбанк рассчитывал заработать на процентах.

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Сбербанк массово поменял статус карт клиентов
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