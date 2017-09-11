Сбербанк массово поменял статус карт клиентов
Клиенты Сбербанка стали жаловаться на то, что статус их дебетовых карт в мобильном приложении госбанка сменился на овердрафтный. У нескольких сотрудников «Ведомостей» статус карт действительно поменялся.
Клиенты Сбербанка стали жаловаться на то, что статус их дебетовых карт в мобильном приложении госбанка сменился на овердрафтный. У нескольких сотрудников «Ведомостей» статус карт действительно поменялся.
Сотрудник
В социальной сети «ВКонтакте» на своей странице Сбербанк сообщил, что получает много вопросов про то, что госбанк изменил условия обслуживания дебетовых карт: «Это неправда — нельзя потратить по дебетовой карте больше денег, чем у вас есть. Исключение составляет техническая задолженность, по которой Сбербанк не начисляет проценты. Овердрафт по карте можете разрешить только вы сами, а не банк».
Все карты Сбербанка дебетовые овердрафтные, но они делятся на карты с неразрешенным овердрафтом, когда карта не может уйти в минус, и с разрешенным, когда карта может уйти в минус при покупке, сообщил другой сотрудник
Представитель Сбербанка подтвердил, что ни платежи, ни переводы средств при нулевом балансе по дебетовой карте не проводятся. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн карты действительно отображаются как овердрафтные, но это необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. «Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности», — подчеркнул он.
В редких случаях возможна техническая задолженность — когда с карты списывается сумма, превышающая доступный расходный лимит. «Разумеется, так как вины клиенты в образовании такой задолженности нет, никакие штрафные санкции или проценты не взимаются и не начисляются», — сообщил Сбербанк. Техническая задолженность возникает, как правило, при оплате в заграничных поездках и при переводах с карты на карту.
В чем разница
«То, что называется кредитной картой, может быть и кредитной картой, и дебетовой картой с овердрафтом —
Кредитная карта в отличие от овердрафтной имеет револьверную природу — можно быть в минусе бесконечное количество времени, выполняя условие договора, продолжает он. По картам с овердрафтом возможно уходить в минус только на определенный период — на месяц, например, или на два. При этом технический овердрафт возможен практически по всем дебетовым картам, замечает он.
А когда к зарплатной карте устанавливают овердрафт, как правило, в два оклада, человек не всегда понимает, что он ушел «в минус» и пользуется не своими деньгами, объясняет он. И добавляет, что когда на карту с уже выбранным лимитом по овердрафту приходит зарплата, то она автоматически списывается в счет погашения. «Получается, что клиент уже постоянно живет на заемные средства. Для доходов банка, может быть, это хорошо, но есть и социальная ответственность, поскольку не все клиенты обладают финансовой грамотностью», — заключил банкир.
Сбербанк планировал ввести овердрафты по дебетовым картам, вспоминает один из банкиров: так госбанк рассчитывал заработать на процентах.