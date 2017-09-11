Калининград с Петербургом соединит морская линия грузоперевозок

Транспортировка будет осуществляться судами небольшой вместительности, объем грузовых перевозок составит около 2.5 тыс. TEU (1TEU=20футов). Отправка груза из Калининграда в терминал Бронка займет трое суток и будет стоить на 30% меньше доставки автомобильным транспортом.