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14:13 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининград с Петербургом соединит морская линия грузоперевозок

В конце сентября между Калининградом и Санкт-Петербургом запустят новую морскую контейнерную линию «Балтийский экспресс», об этом пишет «Коммерсант».

Линия соединит Морской торговый порт Калининграда и терминал «Бронка» в Большом порту Санкт Петербурга.

Транспортировка будет осуществляться судами небольшой вместительности, объем грузовых перевозок составит около 2.5 тыс. TEU (1TEU=20футов). Отправка груза из Калининграда в терминал Бронка займет трое суток и будет стоить на 30% меньше доставки автомобильным транспортом.

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