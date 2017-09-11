В Уфе состоится ярмарка вакансий промышленной сферы
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 14 сентября Центр занятости населения Уфы приглашает на ярмарку вакансий и учебных рабочих мест для предприятий сферы «Промышленность».
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 14 сентября Центр занятости населения Уфы приглашает на ярмарку вакансий и учебных рабочих мест для предприятий сферы «Промышленность».
На ярмарке будут предложены вакансии: ведущий инженер, водитель автомобиля, грузчик, инженер,
Место и время проведения: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.