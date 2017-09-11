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14:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе состоится ярмарка вакансий промышленной сферы

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 14 сентября Центр занятости населения Уфы приглашает на ярмарку вакансий и учебных рабочих мест для предприятий сферы «Промышленность».

На ярмарке будут предложены вакансии: ведущий инженер, водитель автомобиля, грузчик, инженер, инженер-конструктор, контролер, мастер участка, машинист крана, оператор, охранник, продавец, рабочий, сборщик мебели, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, токарь, тракторист.

Место и время проведения: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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